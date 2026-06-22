Μουντιάλ 2026: Τα highlights της ιστορικής ισοπαλίας του Πράσινου Ακρωτηρίου με την Ουρουγουάη

Το Πράσινο Ακρωτήρι απέσπασε ισοπαλία 2-2 από την Ουρουγουάη στο Miami Stadium, για τη 2η αγωνιστική του 8ου ομίλου του Μουντιάλ 2026, και διατήρησε τις ελπίδες του για πρόκριση στη φάση των «32».

Μετά το 0-0 απέναντι στην Ισπανία, το Πράσινο Ακρωτήρι πήρε ακόμη ένα σημαντικό αποτέλεσμα στη διοργάνωση. Η ομάδα έφτασε τους 2 βαθμούς σε ισάριθμα παιχνίδια, όσους έχει και η «σελέστε», και παρέμεινε ενεργή στη μάχη της πρόκρισης.

Η πρόκριση θα κριθεί στην τελευταία αγωνιστική

Το Πράσινο Ακρωτήρι θα διεκδικήσει την πρόκριση στη φάση των «32» στην τελευταία αγωνιστική του ομίλου, όπου θα αντιμετωπίσει τη Σαουδική Αραβία. Το αποτέλεσμα απέναντι στην Ουρουγουάη δίνει στην ομάδα τη δυνατότητα να κρατά την υπόθεση της πρόκρισης στα χέρια της.

Δείτε τα highlights της ιστορικής ισοπαλίας του Πράσινου Ακρωτηρίου με την Ουρουγουάη