Φωτιά σε στέγη κτιρίου στην Αρτέμιδα – Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (11/8) σε στέγη κτιρίου στην Αρτέμιδα Αττικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις περίπου 5 το απόγευμα. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.