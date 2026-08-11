Φωτιά σε στέγη κτιρίου στην Αρτέμιδα – Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα Τρίτη σε στέγη κτιρίου στην Αρτέμιδα Αττικής, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται περίπου στις 5 το απόγευμα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα Τρίτη σε στέγη κτιρίου στην Αρτέμιδα Αττικής.
  • Δεκαπέντε πυροσβέστες με έξι οχήματα επιχειρούν στην κατάσβεση, με το ΕΣΚΕΔΙΚ να παρακολουθεί το συμβάν μέσω drone.
  • Η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4), ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο.

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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (11/8) σε στέγη κτιρίου στην Αρτέμιδα Αττικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις περίπου 5 το απόγευμα. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

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