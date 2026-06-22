Κολομβία: Ο Αμπελάρντο Ντε λα Εσπριέγια προηγείται στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών – Συγχαρητήρια από τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο δεξιός δικηγόρος Αμπελάρντο Ντε λα Εσπριέγια φαίνεται να εξασφαλίζει την προεδρία της Κολομβίας, καθώς επικρατεί με μικρή διαφορά του αριστερού γερουσιαστή Ιβάν Σεπέδα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Με καταμετρημένο περισσότερο από το 99% των εκλογικών τμημάτων, ο Ντε λα Εσπριέγια συγκέντρωνε 49,65% των ψήφων, έναντι 48,70% του αντιπάλου του. Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, ο δεξιός υποψήφιος διατηρούσε προβάδισμα περίπου 245.000 ψήφων.

Στην πρωτεύουσα Μπογκοτά, υποστηρικτές του Ντε λα Εσπριέγια πανηγύρισαν το αποτέλεσμα, κυματίζοντας σημαίες και κορνάροντας στους δρόμους, καθώς γινόταν γνωστή η έκβαση της αναμέτρησης.

Συγχαρητήρια από Τραμπ και Ρούμπιο

Λίγο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο Ντε λα Εσπριέγια δήλωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τον συνεχάρη για τη νίκη του.

Ο 47χρονος δικηγόρος, ο οποίος δεν έχει διατελέσει ποτέ σε δημόσιο αξίωμα και αυτοαποκαλείται «Ο Τίγρης», είχε εξασφαλίσει κατά την προεκλογική περίοδο την ανοιχτή στήριξη του Αμερικανού προέδρου. Ο Τραμπ είχε εκφράσει την «πλήρη και ολοκληρωτική υποστήριξή» του στην υποψηφιότητά του.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επικοινώνησε επίσης με τον Αμπελάρντο Ντε λα Εσπριέγια για να τον συγχαρεί για τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές της Κολομβίας, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Το πολιτικό μήνυμα της κάλπης

Η πιθανή εκλογή του Ντε λα Εσπριέγια σηματοδοτεί στροφή της Κολομβίας προς τα δεξιά και αναμένεται να επηρεάσει τόσο τις σχέσεις της χώρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και την εύθραυστη ειρηνευτική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια.

Η προεκλογική εκστρατεία διεξήχθη σε κλίμα έντασης και βίας, με επιθέσεις ανταρτών, εκατοντάδες απειλές κατά υποψηφίων και τη δολοφονία ενός κορυφαίου συντηρητικού διεκδικητή της προεδρίας.

Ο Ντε λα Εσπριέγια επιχείρησε να αξιοποιήσει τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί υπέρ συντηρητικών και δεξιών πολιτικών δυνάμεων σε αρκετές χώρες της Λατινικής Αμερικής. Στον πρώτο γύρο των εκλογών επικράτησε με βασική προεκλογική δέσμευση τη σκληρή αντιμετώπιση των καρτέλ ναρκωτικών και των ένοπλων ανταρτικών οργανώσεων.

Κατά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος στην Μπαρανκίγια, έκανε λόγο για «την πιο σημαντική ψηφοφορία στην ιστορία της Κολομβίας», ενώ υποστηρικτές του τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο.

Η στάση απέναντι σε αντάρτες και καρτέλ

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του, ο Ντε λα Εσπριέγια υποστήριξε ότι θα υιοθετήσει σκληρή πολιτική απέναντι στις ένοπλες οργανώσεις και τα καρτέλ ναρκωτικών.

Όπως είχε δηλώσει, σκοπεύει να τερματίσει άμεσα τις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ομάδες διαφωνούντων ανταρτών και να προχωρήσει, με τη στήριξη των ΗΠΑ, σε 90ήμερη στρατιωτική επιχείρηση αεροπορικών επιδρομών εναντίον τους.

Παράλληλα, ο Ντε λα Εσπριέγια τάσσεται υπέρ της οπλοκατοχής, της δημιουργίας μεγάλων φυλακών, της μείωσης των δημόσιων δαπανών και της δολαριοποίησης της οικονομίας.

Το διακύβευμα της ειρηνευτικής διαδικασίας

Δέκα χρόνια μετά την ιστορική ειρηνευτική συμφωνία με τους αντάρτες των FARC, η οποία έβαλε τέλος σε μια πολυετή σύγκρουση με περισσότερους από 250.000 νεκρούς, μεγάλο μέρος της Κολομβίας απολαμβάνει συνθήκες ειρήνης και οικονομικής ανάπτυξης.

Ωστόσο, σημαντικές περιοχές εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο καρτέλ και ένοπλων οργανώσεων, ενώ οι εξαγωγές κοκαΐνης έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Την ίδια στιγμή, η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει έντονες κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες.

Από την πλευρά του, ο Ιβάν Σεπέδα απευθύνθηκε κυρίως στα πιο προοδευτικά στρώματα και στους οικονομικά ασθενέστερους πολίτες, προβάλλοντας τα αποτελέσματα της τετραετούς αριστερής διακυβέρνησης, κατά την οποία καταγράφηκαν μειώσεις της φτώχειας και αυξήσεις μισθών.

Ο 63χρονος γερουσιαστής και βασικός διαμορφωτής των ειρηνευτικών συνομιλιών δήλωσε μετά την ψήφο του στην Μπογκοτά ότι, εφόσον εκλεγεί, θα κυβερνήσει «για ολόκληρη τη χώρα και όχι μόνο για έναν τομέα της κοινωνίας».

Οι σχέσεις με τις ΗΠΑ

Οι σχέσεις της Κολομβίας με τις ΗΠΑ αποτέλεσαν κεντρικό ζήτημα της εκλογικής αναμέτρησης. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι ενδεχόμενη νίκη του Σεπέδα, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει «ριζοσπαστικό αριστερό μαρξιστή», θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις σχέσεις της Κολομβίας με την Ουάσινγκτον και να θέσει σε κίνδυνο δισεκατομμύρια δολάρια αμερικανικής βοήθειας.

Την ίδια ώρα, υποστηρικτές του Σεπέδα εξέφραζαν φόβους ότι μια επικράτηση της δεξιάς θα μπορούσε να οδηγήσει στην επαναφορά αυστηρών πολιτικών ασφαλείας που είχαν εφαρμοστεί τις προηγούμενες δεκαετίες.

Πηγές: Reuters, AFP