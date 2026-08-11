Συγκρούστηκαν δύο τουριστικά σκάφη στους Αντίπαξους – Προληπτικά στο Κέντρο Υγείας τρεις επιβάτες

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στους Αντίπαξους, έπειτα από σύγκρουση δύο τουριστικών σκαφών στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το ένα από τα δύο σκάφη, με δέκα επιβαίνοντες, κατέπλευσε στον νέο λιμένα Παξών και τρεις από τους επιβάτες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Παξών.

Το δεύτερο επιβατηγό-τουριστικό σκάφος, με 203 επιβαίνοντες, πλέει αυτοδύναμα προς το λιμάνι της Κέρκυρας, συνοδεία πλωτού σκάφους του Λιμενικού Σώματος. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ δεν έχει αναφερθεί εισροή υδάτων.