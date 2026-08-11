Στιγμές τρόμου στην Κολομβία: Επιβάτες εγκλωβίστηκαν σε τελεφερίκ μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ – ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στιγμές τρόμου έζησαν επιβάτες τελεφερίκ στη Μανισάλες της Κολομβίας, όταν ο καταστροφικός σεισμός των 7,4 Ρίχτερ έπληξε τη χώρα, ενώ εκείνοι βρίσκονταν μέσα σε καμπίνα, αρκετά μέτρα πάνω από το έδαφος.

Βίντεο που καταγράφηκε μέσα από το εναέριο τελεφερίκ της Μανισάλες αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν την ισχυρή δόνηση. Η καμπίνα είναι γεμάτη επιβάτες, ενώ το καλώδιο και το βαγόνι ταλαντεύονται καθώς ο σεισμός βρίσκεται σε εξέλιξη.

🔴#Atencion | Así se vivió el fuerte movimiento telúrico desde el cable aéreo. Las imágenes muestran el momento en que el sistema se balancea durante el sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia. 📲 Siga a @NoticiasBta para más información.#Sismo #Temblor #Urgente 📹:… pic.twitter.com/MfXGDJcHQB — NoticiasBta (@NoticiasBta) August 10, 2026

Στα βίντεο ακούγονται κλάματα και τρομαγμένες φωνές, με τους επιβάτες να προσπαθούν να καταλάβουν τι συμβαίνει ενώ βρίσκονται στον αέρα. Παράλληλα, εργαζόμενοι του συστήματος δημόσιων συγκοινωνιών επικοινωνούν μαζί τους μέσω ασυρμάτου και τους καλούν να παραμείνουν ψύχραιμοι.



Οι εικόνες είναι ακόμη πιο ανατριχιαστικές δεδομένου ότι η Μανισάλες βρίσκεται στην ιδιαίτερα πληγείσα ζώνη του κολομβιανού «άξονα του καφέ», όπου ο σεισμός προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε κτίρια και υποδομές.

Εκατοντάδες νεκροί από τον καταστροφικό σεισμό

Ο σεισμός μεγέθους 7,4 σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:30 το πρωί τοπική ώρα, με επίκεντρο το Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, περίπου 400 χιλιόμετρα δυτικά της Μπογκοτά.

Ο απολογισμός της καταστροφής έχει αυξηθεί δραματικά, με τουλάχιστον 224 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους και 668 να έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις των τοπικών Αρχών. Τουλάχιστον 165 κτίρια έχουν καταρρεύσει.

Ιδιαίτερα βαριά έχει πληγεί και το Κάλι, ενώ μεγάλες καταστροφές καταγράφονται στην Περέιρα, όπου βίντεο κατέγραψαν ακόμη και τη στιγμή κατάρρευσης κτιρίων.

Η κυβέρνηση της Κολομβίας έχει κηρύξει εθνική καταστροφή, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στα συντρίμμια, καθώς οι Αρχές αναζητούν εγκλωβισμένους και ο αριθμός των θυμάτων εξακολουθεί να μεταβάλλεται.