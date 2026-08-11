Λίβανος: Καταργείται η θανατική ποινή – Τι προβλέπεται για την έκδοση παραβατών σε τρίτες χώρες

Στην κατάργηση της θανατικής ποινής προχωρά ο Λίβανος, επιβάλλοντας για ειδεχθή εγκλήματα την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Αυτό αποφάσισε σήμερα το κοινοβούλιο του Λιβάνου, που ενέκρινε την νομοθετική πρόταση της κυβέρνησης. Για «ιστορική» απόφαση έκανε λόγο ο υπουργός Δικαιοσύνης, Άντελ Νάσαρ.

«Το νομοσχέδιο για την κατάργηση της θανατικής ποινής στον Λίβανο εγκρίθηκε», ανακοίνωσε το γραφείο του προέδρου της Βουλής καθιστώντας το πλέον νόμο του κράτους.

Στο συγκεκριμένο νομοθέτημα πλέον διευκρινίζεται ότι» τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου θα τιμωρούνται με ισόβια κάθειρξη».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Άντελ Νάσαρ αφού χαιρέτισε την απόφαση ως «ιστορική», εξήγησε ότι χάρη σε αυτήν την ψηφοφορία, ο Λίβανος «δεν θα λαμβάνει πλέον άρνηση έκδοσης υπόπτων από χώρες όπου η θανατική ποινή έχει καταργηθεί». Πρόκειται για «ένα μνημειώδες βήμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα, μια σαφή ρήξη με μια σκληρή και αυθαίρετη ποινή που δεν έπρεπε ποτέ να είχε επιβληθεί», δήλωσε ο Ραμζί Κάις, ερευνητής στη ΜΚΟ για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Human Rights Watch (HRW).

Η ψηφοφορία για την κατάργηση της θανατικής ποινής αποτελεί μέρος μιας σειράς νομοσχεδίων που συζητούνται κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής συνόδου, συμπεριλαμβανομένου ενός γενικού νόμου περί αμνηστίας, ενός μακροχρόνιου ζητήματος.

Να σημειωθεί, επίσης, ότι από το 2004 ο νόμος της θανατικής ποινής δεν είχε ενεργοποιηθεί, καθώς δεν είχε πραγματοποιήσει καμία εκτέλεση.