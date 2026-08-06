Λίβανος: Το Ισραήλ αρνείται νέες ζώνες αποχώρησης έως ότου επαληθευτεί ο έλεγχος από τον λιβανικό στρατό

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Το Ισραήλ αρνήθηκε να προσδιορίσει νέες περιοχές από τις οποίες θα αποσύρει τις δυνάμεις του στον νότιο Λίβανο, έως ότου «επαληθευτεί» ότι ο λιβανικός στρατός έχει αναλάβει αποτελεσματικά τον έλεγχο των δύο πρώτων τομέων, σύμφωνα με πηγή της λιβανικής προεδρίας που επικαλέστηκε το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).

Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε μετά την ολοκλήρωση του έβδομου γύρου των έμμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στη Ρώμη υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ χαρακτήρισε τις συνομιλίες «θετικές», εκτιμώντας ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πλέον «πολύ πιο κοντά» στην επέκταση της διαδικασίας της λεγόμενης «πιλοτικής ζώνης».

Μέχρι στιγμής, το Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει επισήμως τις δηλώσεις της λιβανικής προεδρίας.

Η συμφωνία-πλαίσιο που υπέγραψαν οι δύο χώρες στα τέλη Ιουνίου προβλέπει την ανάπτυξη του λιβανέζικου στρατού σε «πιλοτικές ζώνες» στον νότιο Λίβανο, από τις οποίες θα αποχωρήσουν οι ισραηλινές δυνάμεις, υπό την προϋπόθεση ότι θα αφοπλιστεί η φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ.

Τηρώντας αυτή τη συμφωνία, ο στρατός του Λιβάνου ξεκίνησε στις 21 Ιουλίου να αναπτύσσεται στο Ζαουτάρ Αλ Γαρμπίγια, ένα χωριό τα περίχωρα του οποίου ελέγχονταν από τους Ισραηλινούς. Αυτή είναι η μία από τις δύο «πιλοτικές ζώνες» που συμφωνήθηκαν. Στη δεύτερη, ο λιβανέζικος στρατός ενίσχυσε την παρουσία του.

Η πηγή της προεδρίας είπε ότι ο Λίβανος θέλει να αναπτυχθεί ο στρατός του και σε νέες ζώνες, ωστόσο η ισραηλινή πλευρά επιμένει να επαληθευτεί προηγουμένως η εφαρμογή της συμφωνίας στις δύο πρώτες ζώνες.

Παράλληλα με τις συνομιλίες στη Ρώμη, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε πλήγματα στον νότιο Λίβανο, λέγοντας ότι στόχευε υποδομές της Χεζμπολάχ, σε αντίποινα για τον θάνατο δύο στρατιωτών του.

Οι αντιπροσωπείες του Λιβάνου και του Ισραήλ συζήτησαν επίσης στη Ρώμη τον κατάλογο των χωρών που θα μπορούσαν να «επιβλέπουν» την εφαρμογή της συμφωνίας. Σύμφωνα με την πηγή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, έχουν συμφωνήσει επ’ αυτού και οι συνομιλίες θα συνεχιστούν στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Η Χεζμπολάχ, που έσυρε τον Λίβανο σε νέο πόλεμο με το Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν, απορρίπτει τη συμφωνία και αρνείται να καταθέσει τα όπλα.