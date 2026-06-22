Βολιβία: Έξι νεκροί από συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους

Ένα μικρό στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου Cessna συνετρίβη στην κεντρική Βολιβία το Σάββατο 21 Ιουνίου, με αποτέλεσμα τον θάνατο έξι επιβαινόντων, τεσσάρων στρατιωτικών και δύο πολιτών. Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε το δυστύχημα, το οποίο συνέβη κατά τη διάρκεια πτήσης υποστήριξης πολιτικής δράσης στη γραμμή Λα Πας-Κοτσαμπάμπα, ενώ η έρευνα για τα αίτια βρίσκεται σε εξέλιξη.

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Διεθνή Νέα

Συντριβή Αεροσκάφους στην Βολιβία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έξι άνθρωποι, τέσσερις στρατιωτικοί και δύο πολίτες, έχασαν τη ζωή τους από τη συντριβή μικρού στρατιωτικού αεροσκάφους στην κεντρική Βολιβία.
  • Το αεροσκάφος, τύπου Cessna, «υπέστη δυστύχημα το Σάββατο 21 Ιουνίου το πρωί κατά τη διάρκεια πτήσης υποστήριξης πολιτικής δράσης στη γραμμή Λα Πας-Κοτσαμπάμπα».
  • Η επιτροπή έρευνας αεροπορικών δυστυχημάτων προσπαθεί να εξακριβώσει τα αίτια της συντριβής, με το υπουργείο Άμυνας να αναμένει το πόρισμά της.

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Μικρό στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη στην κεντρική Βολιβία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι άνθρωποι. Το υπουργείο Άμυνας της χώρας ανακοίνωσε την Κυριακή το δυστύχημα, χωρίς να διευκρινίσει τα αίτια της συντριβής.

Το υπουργείο ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι το αεροσκάφος, τύπου Cessna, «υπέστη δυστύχημα το Σάββατο 21 Ιουνίου το πρωί κατά τη διάρκεια πτήσης υποστήριξης πολιτικής δράσης στη γραμμή Λα Πας-Κοτσαμπάμπα», στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

«Τα πρώτα στοιχεία επιβεβαιώνουν τον θάνατο των έξι επιβαινόντων: τεσσάρων στρατιωτικών και δύο πολιτών. Δεν υπήρξε ουδείς επιζών», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το κουφάρι του αεροσκάφους εντοπίστηκε στην περιοχή Σέρο Σαγιάρι, περίπου 220 χιλιόμετρα ανατολικά από τη διοικητική πρωτεύουσα Λα Πας.

Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια

Η επιτροπή έρευνας αεροπορικών δυστυχημάτων προσπαθεί να εξακριβώσει τα αίτια της συντριβής. Το υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι η επιτροπή θα δημοσιεύσει το πόρισμά της μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

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