Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (7/8) – MotoGP, τένις και ποδόσφαιρο στο τηλεοπτικό πρόγραμμα

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Αθλητικές μεταδόσεις
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ματς ποδοσφαίρου, τένις και MotoGP περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Οι φίλοι της ταχύτητας θα παρακολουθήσουν ζωντανά τα Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου για Moto3, Moto2 και MotoGP.
  • Στο τένις ξεχωρίζουν οι διοργανώσεις WTA 1000 Τορόντο και ATP Masters 1000 Μόντρεαλ, ενώ στο ποδόσφαιρο υπάρχουν ματς από Μπουντεσλίγκα 2 και Λίγκα Πορτουγκάλ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ματς ποδοσφαίρου και τένις περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

12:45: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto2 Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου

13:40: COSMOTE SPORT 5 HD | MotoGP Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου

16:10: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto3 Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου

17:00: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto2 Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου

19:30: Novasports 6HD | WTA 1000 Τορόντο

19:30: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP Masters 1000 Μόντρεαλ

21:30: Novasports 6HD | WTA 1000 Τορόντο

21:30: Novasports 3HD | Μπόχουμ – Χέρτα Βερολίνου (Μπουντεσλίγκα 2)

22:15: COSMOTE SPORT 2 HD | Εστορίλ – Φαμαλικάο (Λίγκα Πορτουγκάλ)

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