Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (7/8) – MotoGP, τένις και ποδόσφαιρο στο τηλεοπτικό πρόγραμμα

Ματς ποδοσφαίρου και τένις περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
12:45: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto2 Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου
16:10: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto3 Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου
17:00: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto2 Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου
19:30: Novasports 6HD | WTA 1000 Τορόντο
19:30: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP Masters 1000 Μόντρεαλ
21:30: Novasports 6HD | WTA 1000 Τορόντο
21:30: Novasports 3HD | Μπόχουμ – Χέρτα Βερολίνου (Μπουντεσλίγκα 2)
22:15: COSMOTE SPORT 2 HD | Εστορίλ – Φαμαλικάο (Λίγκα Πορτουγκάλ)