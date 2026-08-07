Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (7/8) – MotoGP, τένις και ποδόσφαιρο στο τηλεοπτικό πρόγραμμα

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Αύγουστος 2026: Ένα ζώδιo ετοιμάζεται για την μεγάλη του επιστροφή

Τι άλλαξε στην Πολιτική Προστασία και την Πυροσβεστική τα τελευταία χρόνια

«Τα έχασα όλα»: Συγκλονίζει ο πατέρας και σύζυγος των θυμάτων του θανατηφόρου τροχαίου στις Σέρρες - Τι είπε ο οδηγός του φορτηγού