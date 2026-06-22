Κατερίνη: Συνελήφθη άνδρας για τηλεφωνικές απάτες και μία απόπειρα στην Πιερία

Ένας άνδρας συνελήφθη στην Κατερίνη κατηγορούμενος για τέσσερις τηλεφωνικές απάτες και μία απόπειρα εξαπάτησης που σημειώθηκαν το τελευταίο 20ήμερο στην Πιερία. Οι δράστες φέρονται να αφαίρεσαν συνολικά 12.850 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 25.000 ευρώ, προσποιούμενοι τους αστυνομικούς για να προστατεύσουν την περιουσία των θυμάτων.

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Αστυνομία, Περιπολικό
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας άνδρας συνελήφθη στην Κατερίνη, κατηγορούμενος για τέσσερις τηλεφωνικές απάτες και μία απόπειρα εξαπάτησης που σημειώθηκαν το τελευταίο 20ήμερο σε περιοχές της Πιερίας.
  • Οι δράστες τηλεφωνούσαν σε θύματα προσποιούμενοι τους αστυνομικούς, ζητώντας χρήματα για προστασία, ενώ η σύλληψη πραγματοποιήθηκε όταν οι αρχές εντόπισαν τον άνδρα που θα παραλάμβανε τα χρήματα.
  • Συνολικά, οι δράστες φέρονται να αφαίρεσαν 12.850 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 25.000 ευρώ από τέσσερα θύματα, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των συνεργών.

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Ένας άνδρας συνελήφθη χθες, Σάββατο 20 Ιουνίου, στην Κατερίνη, καθώς κατηγορείται για τέσσερις τηλεφωνικές απάτες και μία απόπειρα εξαπάτησης, που σημειώθηκαν το τελευταίο 20ήμερο σε διάφορες περιοχές της Πιερίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το απόγευμα του Σαββάτου συνεργός του συλληφθέντος τηλεφώνησε σε έναν άνδρα στην Κατερίνη, προσποιούμενος τον αστυνομικό. Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι ήθελε να προστατεύσει τον ίδιο και την περιουσία του και του ζήτησε να συγκεντρώσει τα χρήματα που είχε στο σπίτι του, ώστε να τα παραδώσει σε συνεργάτη του, ο οποίος θα πήγαινε να τα παραλάβει.

Η σύλληψη και η έρευνα

Οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα και εντόπισαν τον άνδρα που θα παραλάμβανε τα χρήματα. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθείς και οι συνεργοί του φέρονται να εξαπάτησαν με την ίδια μέθοδο τέσσερις ανθρώπους. Οι δράστες φέρονται να αφαίρεσαν συνολικά 12.850 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 25.000 ευρώ.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των συνεργών του συλληφθέντος, αλλά και για τη διαπίστωση τυχόν συμμετοχής τους σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

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