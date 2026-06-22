Φον ντερ Λάιεν για Στάρμερ: «Η ασφάλεια της Ευρώπης και της Ουκρανίας είναι ισχυρότερη χάρη σε σένα» – Τα μοιραία λάθη του

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξήρε το έργο του Κιρ Στάρμερ λίγα λεπτά μετά την επίσημη ανακοίνωση της παραίτησής του από την πρωθυπουργία και την ηγεσία των Εργατικών. Η παραίτηση του Στάρμερ έρχεται ως αποτέλεσμα πιέσεων μετά τις απώλειες στις τοπικές εκλογές και την εσωκομματική αμφισβήτηση, παρά τον θρίαμβο του 2024 και την αναδιοργάνωση του κόμματος.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Στάμερ Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Φωτογραφία: Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξήρε το έργο του Κιρ Στάρμερ, χαρακτηρίζοντάς τον ηγέτη με καθοριστική συμβολή στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και στη στήριξη της Ουκρανίας.
  • Ο Κιρ Στάρμερ παραιτήθηκε από την ηγεσία των Εργατικών και την πρωθυπουργία έπειτα από μήνες έντονης πολιτικής αναταραχής, βαριές απώλειες στις τοπικές εκλογές και αυξανόμενη εσωκομματική ανταρσία.
  • Η θητεία του εκτροχιάστηκε από λανθασμένους χειρισμούς, όπως οι περικοπές στα κοινωνικά επιδόματα και ο διορισμός του Πίτερ Μάντελσον, ενώ αδυνατούσε να ανακόψει τη ραγδαία άνοδο του ακροδεξιού κόμματος Reform UK.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Λίγα λεπτά μετά την επίσημη ανακοίνωση της παραίτησης του Κιρ Στάρμερ, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξήρε το έργο του Βρετανού Πρωθυπουργού.

Βρετανία: Ο Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του – «Το ταξίδι δεν ήταν εύκολο, ενημέρωσα τον βασιλιά Κάρολο»

Στο μήνυμά της, τον χαρακτήρισε ως έναν ηγέτη με καθοριστική συμβολή στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και στη στήριξη της Ουκρανίας.

«Πολλοί ηγέτες χρειάζονται χρόνια για να εξελιχθούν στον πολιτικό που εσύ κατάφερες να γίνεις σε μόλις δύο χρόνια», σημείωσε η Φον ντερ Λάιεν.

Στάρμερ: Το συγκινητικό φινάλε στην Ντάουνινγκ Στριτ και η αγκαλιά στη σύζυγό του – «Είναι ο βράχος μου»

«Η ασφάλεια της Ευρώπης και της Ουκρανίας είναι ισχυρότερη χάρη σε σένα. Σ’ ευχαριστώ, αγαπητέ Κιρ».

Από τον θρίαμβο του 2024 στην εσωκομματική ανταρσία

Η απόφαση του Κιρ Στάρμερ να παραιτηθεί από την ηγεσία των Εργατικών και την πρωθυπουργία βάζει τέλος σε μήνες έντονης πολιτικής αναταραχής, ανοίγοντας παράλληλα τη διαδικασία για τη διαδοχή του.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα των ασφυκτικών πιέσεων που δέχθηκε, οι οποίες κορυφώθηκαν μετά τις βαριές απώλειες των Εργατικών στις τοπικές εκλογές του Μαΐου, αλλά και λόγω της αυξανόμενης ανοιχτής ανταρσίας από βουλευτές του ίδιου του του κόμματος, οι οποίοι αμφισβητούσαν ευθέως την ηγεσία του και την πολιτική του ατζέντα.

Η δραματική αυτή τροπή σημειώνεται λιγότερο από δύο χρόνια αφότου ο Στάρμερ οδήγησε το Εργατικό Κόμμα σε μία από τις μεγαλύτερες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες της ιστορίας του, κατά τις εκλογές του 2024.

Στο διάγγελμά του έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ, ο ίδιος ξεκάθαρε ότι θα παραμείνει προσωρινά στα καθήκοντά του μέχρι να ολοκληρωθεί η εσωκομματική διαδικασία, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση της εξουσίας.

Τα μοιραία λάθη και η άνοδος της ακροδεξιάς

Αν και στον Στάρμερ πιστώνεται η πλήρης αναδιοργάνωση του Εργατικού Κόμματος σε μια εκλογική «μηχανή» που έβαλε τέλος σε 14 χρόνια διακυβέρνησης των Συντηρητικών, η δική του θητεία εκτροχιάστηκε γρήγορα από μια σειρά λανθασμένων χειρισμών.

Ανάμεσα σε αυτούς ξεχωρίζουν οι περικοπές στα κοινωνικά επιδόματα, καθώς και οι έντονες επικρίσεις που δέχθηκε για τα εξοπλιστικά και αμυντικά του πλάνα.

Η θέση του είχε κλονιστεί συθέμελα ήδη από τον περασμένο Μάρτιο, όταν βρέθηκε ένα βήμα πριν από την καθαίρεση λόγω της μοιραίας απόφασής του να διορίσει τον Πίτερ Μάντελσον ως πρέσβη της Βρετανίας στην Ουάσινγκτον, ενός προσώπου με γνωστούς δεσμούς με τον εκλιπόντα Αμερικανό καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρεϊ Επστάιν.

Παράλληλα, ο Στάρμερ αδυνατούσε να ανακόψει τη ραγδαία άνοδο του ακροδεξιού αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK, το οποίο κατάφερε να κερδίσει τους Εργατικούς στις τοπικές κάλπες του Μαΐου, καταφέροντας το τελειωτικό πλήγμα στην πρωθυπουργική του ισχύ.

Κλείνοντας την ομιλία της παραίτησής του, ο Κιρ Στάρμερ θέλησε να στείλει ένα μήνυμα ενότητας για την επόμενη ημέρα: «Θα προσφέρω στον διάδοχό μου την πλήρη και απερίφραστη υποστήριξή μου, γνωρίζοντας ότι θα κληρονομήσει μια Βρετανία που είναι πολύ ισχυρότερη και δικαιότερη από εκείνη που κληρονόμησα εγώ πριν από δύο χρόνια».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ