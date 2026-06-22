Φον ντερ Λάιεν για Στάρμερ: «Η ασφάλεια της Ευρώπης και της Ουκρανίας είναι ισχυρότερη χάρη σε σένα» – Τα μοιραία λάθη του

Λίγα λεπτά μετά την επίσημη ανακοίνωση της παραίτησης του Κιρ Στάρμερ, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξήρε το έργο του Βρετανού Πρωθυπουργού.

Στο μήνυμά της, τον χαρακτήρισε ως έναν ηγέτη με καθοριστική συμβολή στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και στη στήριξη της Ουκρανίας.

«Πολλοί ηγέτες χρειάζονται χρόνια για να εξελιχθούν στον πολιτικό που εσύ κατάφερες να γίνεις σε μόλις δύο χρόνια», σημείωσε η Φον ντερ Λάιεν.

«Η ασφάλεια της Ευρώπης και της Ουκρανίας είναι ισχυρότερη χάρη σε σένα. Σ’ ευχαριστώ, αγαπητέ Κιρ».

Από τον θρίαμβο του 2024 στην εσωκομματική ανταρσία

Η απόφαση του Κιρ Στάρμερ να παραιτηθεί από την ηγεσία των Εργατικών και την πρωθυπουργία βάζει τέλος σε μήνες έντονης πολιτικής αναταραχής, ανοίγοντας παράλληλα τη διαδικασία για τη διαδοχή του.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα των ασφυκτικών πιέσεων που δέχθηκε, οι οποίες κορυφώθηκαν μετά τις βαριές απώλειες των Εργατικών στις τοπικές εκλογές του Μαΐου, αλλά και λόγω της αυξανόμενης ανοιχτής ανταρσίας από βουλευτές του ίδιου του του κόμματος, οι οποίοι αμφισβητούσαν ευθέως την ηγεσία του και την πολιτική του ατζέντα.

Η δραματική αυτή τροπή σημειώνεται λιγότερο από δύο χρόνια αφότου ο Στάρμερ οδήγησε το Εργατικό Κόμμα σε μία από τις μεγαλύτερες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες της ιστορίας του, κατά τις εκλογές του 2024.

Στο διάγγελμά του έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ, ο ίδιος ξεκάθαρε ότι θα παραμείνει προσωρινά στα καθήκοντά του μέχρι να ολοκληρωθεί η εσωκομματική διαδικασία, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση της εξουσίας.

Τα μοιραία λάθη και η άνοδος της ακροδεξιάς

Αν και στον Στάρμερ πιστώνεται η πλήρης αναδιοργάνωση του Εργατικού Κόμματος σε μια εκλογική «μηχανή» που έβαλε τέλος σε 14 χρόνια διακυβέρνησης των Συντηρητικών, η δική του θητεία εκτροχιάστηκε γρήγορα από μια σειρά λανθασμένων χειρισμών.

Ανάμεσα σε αυτούς ξεχωρίζουν οι περικοπές στα κοινωνικά επιδόματα, καθώς και οι έντονες επικρίσεις που δέχθηκε για τα εξοπλιστικά και αμυντικά του πλάνα.

Η θέση του είχε κλονιστεί συθέμελα ήδη από τον περασμένο Μάρτιο, όταν βρέθηκε ένα βήμα πριν από την καθαίρεση λόγω της μοιραίας απόφασής του να διορίσει τον Πίτερ Μάντελσον ως πρέσβη της Βρετανίας στην Ουάσινγκτον, ενός προσώπου με γνωστούς δεσμούς με τον εκλιπόντα Αμερικανό καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρεϊ Επστάιν.

Παράλληλα, ο Στάρμερ αδυνατούσε να ανακόψει τη ραγδαία άνοδο του ακροδεξιού αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK, το οποίο κατάφερε να κερδίσει τους Εργατικούς στις τοπικές κάλπες του Μαΐου, καταφέροντας το τελειωτικό πλήγμα στην πρωθυπουργική του ισχύ.

Κλείνοντας την ομιλία της παραίτησής του, ο Κιρ Στάρμερ θέλησε να στείλει ένα μήνυμα ενότητας για την επόμενη ημέρα: «Θα προσφέρω στον διάδοχό μου την πλήρη και απερίφραστη υποστήριξή μου, γνωρίζοντας ότι θα κληρονομήσει μια Βρετανία που είναι πολύ ισχυρότερη και δικαιότερη από εκείνη που κληρονόμησα εγώ πριν από δύο χρόνια».