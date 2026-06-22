Βρετανία: Ο Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του – «Το ταξίδι δεν ήταν εύκολο, ενημέρωσα τον βασιλιά Κάρολο»

Κάτω από το βάρος ασφυκτικών εσωκομματικών πιέσεων, ο Κιρ Στάρμερ έλαβε την οριστική απόφαση να αποχωρήσει από την ηγεσία της Βρετανίας και του Εργατικού Κόμματος.

Έπειτα από ένα Σαββατοκύριακο έντονου πολιτικού παρασκηνίου και προβληματισμού στην εξοχική πρωθυπουργική κατοικία στο Τσέκερς, ο Στάρμερ επέστρεψε στην Ντάουνινγκ Στριτ για να προχωρήσει σε ένα διάγγελμα που σηματοδοτεί το τέλος της πρωθυπουργίας του.

Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει χρονικά με την ορκωμοσία του μεγάλου του εσωκομματικού αντιπάλου, Άντι Μπέρναμ, ως βουλευτή εντός της ημέρας.

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Το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησης

Ο Κιρ Στάρμερ επιβεβαίωσε επίσημα ότι είχε ήδη επικοινωνία με τον βασιλιά Κάρολο για να του γνωστοποιήσει την πρόθεσή του.

Αναλύοντας τα επόμενα βήματα, ο Κιρ Στάρμερ ξεκαθάρισε πως η ακριβής ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων από τον νέο πρωθυπουργό θα εξαρτηθεί από το αν θα υπάρξει εσωκομματική κάλπη ή αν η διαδικασία θα εξελιχθεί σε «εστεμμένη» διαδοχή.

Όπως εξήγησε: «Θα ζητήσω από την Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή του Εργατικού Κόμματος να καθορίσει ένα χρονοδιάγραμμα, με την υποβολή των υποψηφιοτήτων να ξεκινά στις 9 Ιουλίου και να ολοκληρώνεται πριν από τις θερινές διακοπές του κοινοβουλίου.

Σε περίπτωση εσωκομματικής αναμέτρησης, αυτό θα διασφαλίσει ότι ο νέος ηγέτης θα βρίσκεται στη θέση του πριν από την επιστροφή του κοινοβουλίου τον Σεπτέμβριο.

Θα παραμείνω στη θέση μου ως πρωθυπουργός μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να διασφαλίσω μια ομαλή παράδοση της εξουσίας».

Οι θερινές διακοπές της Βουλής είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν στις 16 Ιουλίου.

Αυτό σημαίνει ότι αν ο Άντι Μπέρναμ δεν αντιμετωπίσει εσωκομματικό αντίπαλο —κάτι που φαντάζει πλέον ως το επικρατέστερο σενάριο, παρά την προηγούμενη κατηγορηματική δήλωση του Γουές Στρίτινγκ ότι θα είναι υποψήφιος— θα αναλάβει την πρωθυπουργία στα μέσα του επόμενου μήνα.

Αντιθέτως, αν υπάρξει δεύτερη υποψηφιότητα και στηθούν κάλπες, ο νέος ένοικος της Ντάουνινγκ Στριτ θα αναλάβει καθήκοντα στα τέλη Αυγούστου, λίγο πριν από την επανέναρξη των εργασιών του κοινοβουλίου την 1η Σεπτεμβρίου.

Απολογισμός του κυβερνητικού έργου

Ξεκινώντας την ομιλία του, ο απερχόμενος Βρετανός Πρωθυπουργός θέλησε να κάνει μια αναδρομή στις σημαντικότερες στιγμές και τις επιτυχίες της διακυβέρνησής του, υπεραμυνόμενος των επιλογών του.

«Μια οικονομία που είναι ισχυρότερη, που αναπτύσσεται ταχύτερα από τις ομότιμες χώρες μας, με τους μισθούς να αυξάνονται ταχύτερα από τον πληθωρισμό σε κάθε μήνα από τότε που αναλάβαμε την εξουσία.

Διασφαλίστηκαν επενδύσεις, χτίζονται υποδομές, μπήκε ένα τέλος στη λιτότητα με τη γρηγορότερη μείωση των λιστών αναμονής του NHS (Εθνικό Σύστημα Υγείας) εδώ και 17 χρόνια, πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη βελτίωση στα δικαιώματα των εργαζομένων και των ενοικιαστών εδώ και μια γενιά.

Η μεγαλύτερη αύξηση στις αμυντικές δαπάνες από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου. Οι διελεύσεις με μικρά σκάφη μειώνονται, τα ξενοδοχεία αιτούντων άσυλο κλείνουν, προστατεύονται οι νέοι από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μισό εκατομμύριο παιδιά βγήκαν από τη φτώχεια εξαιτίας των επιλογών που έκανα».

«Αποδείξαμε ότι οι επικριτές μας είχαν άδικο»

Συνεχίζοντας σε έντονο προσωπικό τόνο, ο Στάρμερ αναφέρθηκε στην εσωτερική μάχη που έδωσε για να αλλάξει την εικόνα του Εργατικού Κόμματος, απαντώντας σε όσους είχαν προδικάσει το πολιτικό του τέλος.

«Αποδείξαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν άδικο επειδή αλλάξαμε το κόμμα μας, ξεριζώνοντας το δηλητήριο του αντισημιτισμού, αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη στην οικονομία, την άμυνα και την εθνική ασφάλεια, και γίναμε ένα κόμμα που στάθηκε και πάλι περήφανα με τον Θεό απέναντι στην εθνική μας σημαία.

Η σκληρή δουλειά της αλλαγής έγινε με έναν μοναδικό σκοπό: όχι την εξουσία για την εξουσία, αλλά για να αλλάξουμε τη Βρετανία προς το καλύτερο, να οικοδομήσουμε μια πιο δίκαιη χώρα με αξιοπρέπεια και σεβασμό, όπου όλοι αναγνωρίζονται, όλοι εκτιμώνται, με πλούτο και ευκαιρίες για όλους, όχι μόνο για τους λίγους προνομιούχους».

Η πιο περήφανη στιγμή και η «χρεοκοπία» του παρελθόντος

Κλείνοντας, ο Κιρ Στάρμερ υπενθύμισε την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το κόμμα όταν ανέλαβε τα ηνία του πριν από έξι χρόνια, χαρακτηρίζοντας την ανάληψη της πρωθυπουργίας το 2024 ως την κορυφαία στιγμή της ζωής του.

«Το να περπατήσω σε αυτόν τον δρόμο πριν από δύο χρόνια ήταν η πιο περήφανη στιγμή της ζωής μου. Μια νέα κυβέρνηση των Εργατικών, η πρώτη έπειτα από 14 χρόνια.

Μια σελίδα στην ιστορία της χώρας μας γύρισε μετά από χρόνια απογοήτευσης και απελπισίας, δίνοντας την ευκαιρία να αλλάξουν οι ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων προς το καλύτερο. Γι’ αυτό μπήκα στην πολιτική.

Το ταξίδι μέχρι εκείνο το σημείο δεν ήταν εύκολο. Πριν από έξι χρόνια, κληρονόμησα ένα Εργατικό Κόμμα που ήταν πολιτικά, οικονομικά και ηθικά χρεοκοπημένο. Μου έλεγαν ξανά και ξανά ότι το κόμμα μου είχε τελειώσει, ότι είχαμε περάσει στην ιστορία, ότι μια πλειοψηφία στις γενικές εκλογές, πόσο μάλλον μια σαρωτική πλειοψηφία, ήταν αδύνατη».

«Αποδέχομαι με αξιοπρέπεια ότι πρέπει να αποχωρήσω»

Στο κλείσιμο της τοποθέτησής του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός εμφανίστηκε συμφιλιωμένος με την πραγματικότητα, παραδεχόμενος ότι δεν αποτελεί πλέον την κατάλληλη επιλογή για να οδηγήσει την παράταξη στις επόμενες εκλογές.

«Το ερώτημα που θέτει το κόμμα μου αυτή τη στιγμή είναι αν είμαι ο καταλληλότερος για να μας οδηγήσει στις επόμενες εκλογές. Άκουσα την απάντηση της κοινοβουλευτικής μου ομάδας σε αυτό το ερώτημα και αποδέχομαι αυτή την απάντηση με αξιοπρέπεια.

Κάθε απόφαση που έχω λάβει είχε ως γνώμονα να βάζω πάντα σε προτεραιότητα τη χώρα που αγαπώ. Γι’ αυτόν τον λόγο παραιτούμαι από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος».