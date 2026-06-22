Θεόδωρος Τρύφων στον Realfm 97,8: Γιατί είναι σημαντική η απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου για επανεξέταση της Οδηγίας για τα αστικά λύματα – Ο ρόλος της Ελλάδας

Για την αναβολή της εφαρμογής της Οδηγίας για την Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει στην εκπόνηση νέας ανεξάρτητης μελέτης, μίλησε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) και Συνδιευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ELPEN Θεόδωρος Τρύφων, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8.

Ο κ. Τρύφων εξήγησε γιατί η εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας μπορεί να οδηγούσε σε σημαντικές ελλείψεις φαρμάκων στη χώρα μας, καθώς και τι σηματοδοτεί η νέα απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον Έλληνα ασθενή.

«Πραγματικά ήταν κάτι πάρα πολύ παράδοξο αυτό το οποίο αποφασίστηκε και ψηφίστηκε το 2024, στο Κοινοβούλιο τότε. Ήταν μια αναθεωρημένη οδηγία για την επεξεργασία αστικών λυμάτων και ουσιαστικά αυτό εισήγαγε ένα σύστημα ευθύνης παραγωγού, όπου κατά 80% η βιομηχανία φαρμάκων και καλλυντικών, θα πλήρωνε για αυτή την επεξεργασία. Θα ήταν ένα τεράστιο κόστος, το οποίο σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ήταν περίπου στα 6 δισ. Το υπολογίζαμε εμείς σαν Ευρωπαϊκή Φαρμακοβιομηχανία» είπε αρχικά ο κ. Τρύφων.

«Εδώ το θέμα δεν ήταν εάν πιστεύουμε ή όχι ότι πρέπει να υπάρξει προστασία του περιβάλλοντος και πρέπει να υπάρχει η διαδικασία επεξεργασίας λυμάτων. Προφανώς το πιστεύουμε και προφανώς όλοι συντελούμε και θα συντελούμε σε αυτό και ειδικά η βιομηχανία. Εδώ το παράδοξο ήταν ότι με πάρα πολύ πρόχειρα στοιχεία, ουσιαστικά θα ανάγκαζαν έναν κλάδο μόνο να πληρώνει. Άρα καταργείτο ουσιαστικά μία ισονομία. Δεν πλήρωνε οποίος ρυπαίνει με βάση τεκμηριωμένα στοιχεία. Αν αυτό εφαρμοζόταν έτσι όπως ήταν, θα σήμαινε ότι πάρα πολλά φθηνά φάρμακα θα κινδύνευαν με απόσυρση, λόγω τεράστιου και υπέρμετρου κόστους. Να φανταστείτε ότι μπορεί στο κάθε κουτί φαρμάκου να υπήρχε μία επιβάρυνση 2 με 3 ευρώ» ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Αυτό λοιπόν ήταν κάτι το οποίο είχε πολύ μεγάλη παραδοξότητα. Ευτυχώς την περασμένη εβδομάδα έπειτα από συντονισμένες ενέργειες πολλών κρατών, μεταξύ των οποίων και Ελλάδα, βγήκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα ψήφισμα που το γυρίζουν πίσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λένε να μελετήσει καλύτερα τις επιπτώσεις και stop the clock, να μην εφαρμοστεί» τόνισε αναφορικά με την αναβολή εφαρμογής της οδηγίας για τα αστικά λύματα.

«Σημαντικός ο ρόλος της χώρας μας»

Σχετικά με τον ρόλο της χώρας μας στην υπόθεση, σημείωσε: «Έπαιξε σημαντικό ρόλο η χώρα μας και αυτό δείχνει ότι επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές παίρνει δυστυχώς αποφάσεις που μπορεί να είναι εις βάρος της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, εις βάρος θέσεων εργασίας, εις βάρος επενδύσεων στην Ευρώπη, χρειάζονται παρεμβάσεις δυναμικές από κράτη μέλη».

Ο κ. Τρύφων έκανε λόγο για συντονισμένες ενέργειες της Ελλάδας, «πρωτοστατούντος του υπουργού Υγείας, κ. Γεωργιάδη, και συνεπικουρούμενος από το υπουργείο Περιβάλλοντος και από εμάς». «Πραγματικά είμαστε περήφανοι γιατί μπορέσαμε και καταδείξαμε μία τεράστια ανισότητα που θα δημιουργείτο και κάτι αντίξοο για την ελληνική βιομηχανία» υπογράμμισε.

Ερωτηθείς πώς θα μπορέσει τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει συνθήκες ανταγωνιστικότητας για τη βιομηχανία της, σε σχέση με την Κίνα και τις ΗΠΑ, σχολίασε: «Το μέλλον πραγματικά είναι δυσοίωνο και δύσκολο για την Ευρώπη, διότι έχουμε δύο γίγαντες και εμείς είμαστε στριμωγμένοι ανάμεσα. Είναι οι ΗΠΑ και η Κίνα. Έχουν τεράστιες επενδύσεις, έχουν συστήματα προστατευτισμού -και όχι μόνο η Κίνα, αλλά και άλλες χώρες του πλανήτη, όπως είναι η Ινδία – για τις εγχώριες βιομηχανίες. Η Ευρώπη, αντί να βάζει κίνητρα και να απλοποιεί τη νομοθεσία, βάζει πάρα πολλά τέλη και γραφειοκρατία, τα οποία δεν υπάρχουν πουθενά στον πλανήτη.

Άρα πιεζόμαστε. Εδώ λοιπόν είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει η ευρωπαϊκή κοινότητα, η Κομισιόν μαζί με τις κυβερνήσεις, να βρουν ένα πλαίσιο για το επόμενο Ταμείο Συνοχής που να έχει συγκεκριμένα κίνητρα για να παραμείνει η παραγωγή, ειδικά σε κρίσιμα υλικά, όπως είναι το φάρμακο».

«Είναι αυτοκτονία οικονομική να εισάγουμε ό,τι παράγουμε. Πρέπει να στηρίξουμε την εγχώρια παραγωγή» κατέληξε ο πρόεδρος της ΠΕΦ.