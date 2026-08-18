Φωτιά στο Τεμπλόνι Κέρκυρας – Μήνυμα από το 112

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στο Τεμπλόνι Κέρκυρας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 18 Αυγούστου 2026, περίπου στις 15:30.
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Πολιτικής Προστασίας του δήμου Κεντρικής Κέρκυρας.
Στις 15:44 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας.