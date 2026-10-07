Γιάννης Τσορτέκης: «Βράζουμε όλοι στο ίδιο καζάνι» – Η αναγνωρισιμότητα και οι «ταμπέλες» στο θέατρο

Καλεσμένος στο «The 2Night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου βρέθηκε ο Γιάννης Τσορτέκης, όπου -μεταξύ άλλων- μίλησε για την πορεία του στο θέατρο, την αυξημένη αναγνωρισιμότητα των τελευταίων ετών και τις αλλαγές στον χώρο της υποκριτικής.

Ο δημοφιλής ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά στην ανταπόκριση του κόσμου, σημειώνοντας πως η αναγνωρισιμότητα δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά την καθημερινότητά του. Όπως ανέφερε, απολαμβάνει την αγάπη και την εκτίμηση που εισπράττει από το κοινό, τονίζοντας πως οι άνθρωποι παραμένουν διακριτικοί απέναντί του.

«Δεν έχει αλλάξει κάτι με την αναγνωρισιμότητα. Έξω στον δρόμο απλά είναι πιο χαρούμενη η πραγματικότητα. Ο κόσμος ανταποκρίνεται και αυτό είναι ανθρώπινο. Μόνο χαρούμενο με κάνει, είναι διακριτικοί οι άνθρωποι, δεν είναι αυτό που φανταζόμαστε. Αυτό που ακούω, το ότι “θα ήθελα την ησυχία μου…”. Αυτό που κάνουμε είναι για τον κόσμο. Εγώ δεν έχω νιώσει ποτέ από τότε που έγινε αυτή η “έκρηξη”, ας πούμε, ότι έχει αλλάξει κάτι», δήλωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις παλαιότερες διαχωριστικές γραμμές στον χώρο της υποκριτικής, μεταξύ των λεγόμενων «εμπορικών» και «κουλτουριάρηδων» ηθοποιών. Ο ίδιος χαρακτήρισε αυτόν τον διαχωρισμό ξεπερασμένο, υποστηρίζοντας πως πλέον τα όρια μεταξύ εμπορικού και καλλιτεχνικού θεάτρου έχουν ουσιαστικά καταργηθεί.

«Το εμπορικό με το καλλιτεχνικό πλέον δεν υπάρχει γιατί βράζουμε όλοι στο ίδιο καζάνι», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι επαγγελματίες του χώρου καλούνται να ανταποκρίνονται σε διαφορετικές μορφές δουλειάς και καλλιτεχνικής έκφρασης.

Ο Γιάννης Τσορτέκης υπογράμμισε, τέλος, ότι πίσω από πολλές από αυτές τις επιλογές βρίσκεται και η ανάγκη για επαγγελματική επιβίωση, η οποία, όπως είπε, «κινεί τα πράγματα προς όλες τις κατευθύνσεις».