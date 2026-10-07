Λάκης Γαβαλάς: Η Άννα Βίσση, το GNTM και η συγκινητική αποκάλυψη για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Καλεσμένος στο late-night show του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1, τα μεσάνυχτα της Τρίτης (6/10), βρέθηκε ο Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος μίλησε για τη συμμετοχή του στον νέο κύκλο του GNTM, σχολίασε την πρόσφατη αντιπαράθεση που προκλήθηκε με αφορμή την Άννα Βίσση και αναφέρθηκε με συγκίνηση στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Μιλώντας για το GNTM και τα πρότυπα ομορφιάς στον χώρο του μόντελινγκ, ο γνωστός σχεδιαστής σημείωσε ότι πλέον υπάρχει χώρος για περισσότερους σωματότυπους, επισημαίνοντας ωστόσο ότι τα πρακτορεία εξακολουθούν να προτιμούν συγκεκριμένα πρότυπα σώματος.

«Στο μόντελινγκ υπάρχει ένα στάνταρ σώμα που θέλουν τα πρακτορεία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, κατά την άποψή του, «για όλους υπάρχει θέση».

Ο Λάκης Γαβαλάς αναφέρθηκε στη συνέχεια στην ένταση που προκλήθηκε με θαυμαστές της Άννας Βίσση, μετά τα σχόλια που είχε κάνει για την εμφάνιση της τραγουδίστριας στο Καλλιμάρμαρο. Όπως αποκάλυψε, δέχθηκε αρνητικά σχόλια από το fan club της, μεταξύ άλλων και τη φράση ότι «καλά έκανε η Άννα και σε κλώτσησε».

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν είχε πρόθεση να προσβάλει ούτε την Άννα Βίσση ούτε τους θαυμαστές της, αλλά εξέφρασε την άποψή του ως άνθρωπος της μόδας. Όπως είπε, θεωρεί ότι η τραγουδίστρια θα μπορούσε, από τη δική του οπτική, να κάνει ακόμη περισσότερα σε επίπεδο εμφάνισης, τονίζοντας παράλληλα τον θαυμασμό του για τις φωνητικές της ικανότητες.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά του στον Γιώργο Μαζωνάκη και στη σχέση που είχαν αναπτύξει, παρά το γεγονός ότι, όπως διευκρίνισε, δεν ήταν στενοί φίλοι. Ο Γαβαλάς αποκάλυψε ότι ο τραγουδιστής είχε επισκεφθεί δύο φορές τη φυλακή για να τον δει, ενώ ανέφερε πως όταν πληροφορήθηκε τον θάνατό του έκλαιγε επί πέντε ημέρες.

Μάλιστα, όπως περιέγραψε, μετά τις επισκέψεις του Μαζωνάκη στη φυλακή, του προτάθηκε να τραγουδήσει στη γυναικεία πτέρυγα, κάτι που τελικά πραγματοποιήθηκε.

«Είχε ζητήσει να έρθει να με δει στη φυλακή, του έδωσαν το ΟΚ και ήρθε. Ήρθε δύο φορές να με δει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λάκης Γαβαλάς, περιγράφοντας μια άγνωστη μέχρι σήμερα πλευρά της σχέσης του με τον τραγουδιστή.