Μαρία Αντωνά για Γιώργο Λιάγκα: «Νιώθω σαν να είμαστε και μια ζωή μαζί – Βρήκα αγάπη, στοργή και τρυφερότητα πολύ»

Καλεσμένη στο «Χαμογέλα και Πάλι!» ήταν την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, η Μαρία Αντωνά. Μιλώντας με την Σίσσυ Χρηστίδου και τους συνεργάτες της, αναφέρθηκε στον Γιώργο Λιάγκα τονίζοντας ότι: «Θεωρώ ότι ο Γιώργος έχει κάποια στοιχεία χαρακτήρα που σου δίνει αγάπη και στοργή».

Συγκεκριμένα, η Μαρία Αντωνά εξομολογήθηκε στη συνέντευξή της πως: «Η σχέση μου με τον Γιώργο είναι δυόμιση χρόνια και νιώθω σαν να είμαστε και μια ζωή μαζί. Νιώθω δηλαδή σαν να είμαστε περισσότερα χρόνια.

Δηλαδή καμιά φορά κάθομαι και το σκέφτομαι και λέω “πώς γίνεται ας πούμε σε τόσο γρήγορο χρονικό διάστημα, να αισθάνεσαι έτσι ή να νιώθεις ότι μπορεί μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο να έχεις βρει πράγματα τα οποία μπορεί να αναζητούσες μια ζωή;”».

«Αυτό που θέλεις από τον άλλον είναι μία αγκαλιά, μία καλή κουβέντα, φροντίδα»

Επιπλέον, εξήγησε ότι: «Βρήκα αγάπη, στοργή και τρυφερότητα πολύ. Μου έλειπαν πολύ αυτά. Επειδή έχασα πολύ νωρίς και τη μητέρα μου, θεωρώ ότι ο Γιώργος έχει κάποια στοιχεία χαρακτήρα που σου δίνει αγάπη και στοργή…

Κάπως σαν να σου λείπουν αυτά τα κομμάτια, ειδικά όταν χάνεις ανθρώπους από τη ζωή, σου λείπει αυτό το πράγμα. Και επειδή είναι και μια δουλειά αρκετά ανταγωνιστική, αυτό που θέλεις από τον άλλον είναι μία αγκαλιά, μία καλή κουβέντα, φροντίδα».