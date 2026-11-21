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Η σύλληψη ενός από τους πλέον καταζητούμενους βαρόνους ναρκωτικών στον κόσμο έπεσε στα χέρια των μεξικανικών αρχών. Ο Φάουστο Ισίδρο Μέσα Φλόρες, γνωστός ως «Τσάπο Ισίδρο», συνελήφθη σε μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση στο Μεξικό, η οποία όμως κάθε άλλο παρά εύκολη ήταν.

Σημειώθηκαν σφοδρές ένοπλες συγκρούσεις, αποκλεισμοί δρόμων αλλά και σκηνές πανικού σε αγώνα μπέιζμπολ.

Ο φερόμενος ως αρχηγός ισχυρής εγκληματικής οργάνωσης με έδρα την πολιτεία Σιναλόα, ο οποίος βρισκόταν στη λίστα με τους δέκα πιο καταζητούμενους φυγάδες του FBI, συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής στην επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων του μεξικανικού στρατού και της Εθνοφρουράς, αλλά και με τη συνδρομή των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Se informa que, derivado de la coordinación entre organismos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de los E.U.A., realizada en el marco de la cooperación bilateral con ese país, el 20 de noviembre del presente año, Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional (Lobos) y del Ejército (Murciélagos), en coordinación con elementos de Fuerzas Especiales del Ejército comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, detuvieron en el municipio de Guasave, Sin., a Fausto Isidro N (a) “Chapo Isidro”, jefe de la organización delictiva “Beltrán Leyva” y aliado al “Cártel del Pacífico” facción “Mayos”, a Germán N (a) “Serafín”, segundo al mando de esa organización delincuencial y a José N, operador financiero de este mismo grupo delictivo. (a) “Chapo Isidro”, cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y por cometer delitos contra la salud, y una orden de extradición a los E.U.A. por asociación delictiva para distribuir droga en territorio estadounidense; además, se encuentra en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el F.B.I. La operación para estas detenciones, fue realizada por fuerzas militares de élite, las que una vez ubicado con precisión el objetivo, mediante el empleo de diversos ingenios tecnológicos, la desarrollaron en 3 fases, de la forma siguiente: Arribo al área del objetivo: se realizó utilizando el sigilo y la sorpresa por diferentes vías de acceso terrestre al área de la detención. Establecimiento de la seguridad y captura del objetivo: esta se realizó a inmediaciones de la ubicación de los detenidos, mediante la colocación de un dispositivo de seguridad interna y externa, para evitar la huida o la llegada de refuerzos, habiendo sido agredidos con disparos de armas de fuego y explosivos, por lo que la fuerza de detención ingresó a la casa habitación para capturar a las personas indicadas. Evacuación del objetivo: confirmada la identidad de los detenidos, se procedió a su evacuación a la Ciudad de México, en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, para ser puestos a disposición de las autoridades ministeriales competentes. Derivado de esta detención, se registraron bloqueos en los municipios de Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato, para lo cual, en coordinación con autoridades locales, se activó el plan antibloqueo, movilizando fuerzas de seguridad para restablecer el tránsito en las vías de comunicación y proteger a la población. #NoticiadeÚltimaHora #ComunicadoDePrensa #EjércitoMexicano #FuerzaAéreaMx #GuardiaNacional — @Defensamx (@Defensamx1) November 21, 2026

Τη σύλληψή του ακολούθησαν εκτεταμένα επεισόδια στην πόλη Γκουασάβε, όπου ένοπλοι συγκρούστηκαν με ομοσπονδιακές δυνάμεις ασφαλείας. Στρατιωτικά ελικόπτερα συμμετείχαν στις επιχειρήσεις, φορτηγά παραδόθηκαν στις φλόγες και βασικοί οδικοί άξονες αποκλείστηκαν, ενώ οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους.

🇲🇽 | URGENTE: En México, una noche violenta en Guasave, Sinaloa: una agresión contra fuerzas federales desata un fuerte despliegue de seguridad, con persecuciones y disparos que generan horas de incertidumbre entre los habitantes. https://t.co/0tUuW3dAzl — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 21, 2026

Οι συγκρούσεις προκάλεσαν πανικό και σε γήπεδο μπέιζμπολ, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη αγώνας του μεξικανικού πρωταθλήματος. Μόλις ακούστηκαν πυροβολισμοί, παίκτες έτρεξαν προς τους πάγκους των ομάδων τους, ενώ θεατές εγκατέλειπαν πανικόβλητοι τις εξέδρες.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας του Μεξικού, η επιχείρηση οργανώθηκε ύστερα από συνεργασία των υπηρεσιών πληροφοριών της χώρας με αντίστοιχες υπηρεσίες των ΗΠΑ.

Ειδικές μονάδες του μεξικανικού στρατού και της Εθνοφρουράς εντόπισαν τον καταζητούμενο στην περιοχή Γκουασάβε, στα βορειοδυτικά της πολιτείας Σιναλόα.

Μαζί με τον Μέσα Φλόρες συνελήφθησαν δύο ακόμη φερόμενα ως ηγετικά στελέχη της οργάνωσής του: ο «Σεραφίν», ο οποίος φέρεται να ήταν ο δεύτερος στην ιεραρχία, και ένας άνδρας που κατονομάστηκε ως Χοσέ Ν., στον οποίο οι αρχές αποδίδουν τον ρόλο του οικονομικού διαχειριστή του εγκληματικού δικτύου.

Major clashes between the Mexican Army and Cartel paramilitary groups are taking place tonight across Sinaloa, Mexico, following a successful military operation earlier this evening which resulted in the capture of Fausto “Chapo Isidro” Flores, the leader of the Beltrán Leyva Cartel. — OSINTdefender (@sentdefender) November 21, 2026

Ο «Τσάπο Ισίδρο» κατάφερνε να διαφεύγει για περισσότερο από μία δεκαετία.

Αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπος με τη διαδικασία έκδοσης στις ΗΠΑ, όπου εκκρεμούν σε βάρος του σοβαρές κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Η πόλη Γκουασάβε αποτελεί ένα από τα προπύργια της οργάνωσης του Μέσα Φλόρες.

🚨🇲🇽BREAKING: Armed clashes erupt in Sinaloa, Mexico Gunmen reportedly attacked federal forces in Guasave and torched trailers to block the highway. Helicopters have been seen searching overhead and a baseball game was canceled as fans flee from the gunfire. Writer: Bri https://t.co/F1DhyKaIRP — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 21, 2026

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο TV Azteca, δύο στρατιωτικά ελικόπτερα πετούσαν σε χαμηλό ύψος και άνοιξαν πυρ εναντίον υπόπτων για διακίνηση ναρκωτικών, κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων που σημειώθηκαν ακόμη και κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα ενημέρωσης καταγράφουν το μέγεθος των επιχειρήσεων με τους κατοίκους να αναζητούν ασφαλή σημεία για να προστατευθούν.

Η Γραμματεία Δημόσιας Ασφάλειας της Σιναλόα ανακοίνωσε ότι ομοσπονδιακές δυνάμεις δέχθηκαν επίθεση την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου και απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν τις μετακινήσεις.

«Ζητείται από τους πολίτες να παραμείνουν ασφαλείς μέσα στα σπίτια τους, να αποφεύγουν την περιοχή και να μην κινούνται στους δρόμους», ανέφερε η ανακοίνωση των τοπικών Αρχών.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Associated Press, φορτηγά πυρπολήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν ως οδοφράγματα, εμποδίζοντας την πρόσβαση σε δρόμους που οδηγούν στην πόλη των περίπου 300.000 κατοίκων.

¡CAE EL CHAPO ISIDRO! Fausto Isidro Meza Flores, líder del Cártel de Guasave y único mexicano en la lista de los 10 más buscados del FBI (recompensa de 5 MDD), fue detenido anoche por fuerzas especiales del Ejército en Guasave, Sinaloa. Su captura desató un mini-Culiacanazo: balaceras, bloqueos, vehículos incendiados y helicópteros disparando desde el aire. Se le vincula al mayor decomiso de fentanilo en la historia de México (más de 1 tonelada / ~20 millones de dosis en 2024). Va camino a la FEMDO en CDMX. Ya aterrizó el Hércules en Los Mochis para su traslado. — Cesar Gutiérrez Priego M.R. (@cesargutipri) November 21, 2026

Ποιος είναι ο «Τσάπο Ισίδρο» – Η επικήρυξη των 5 εκατ. δολαρίων

Ο Φάουστο Ισίδρο Μέσα Φλόρες θεωρείται από τις αμερικανικές Αρχές ένας από τους σημαντικότερους καταζητούμενους για διακίνηση ναρκωτικών από το Μεξικό προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Φέρεται να ηγείται της διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης Μέσα Φλόρες, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στην πολιτεία Σιναλόα και συνδέεται με μεγάλης κλίμακας διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με το FBI, πρόκειται για μια βαριά οπλισμένη και βίαιη εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρονται να έχουν εμπλακεί σε ένοπλες συγκρούσεις, απαγωγές, δολοφονίες, βασανιστήρια και εκβιασμούς, προκειμένου να διατηρούν τον έλεγχο περιοχών στις οποίες δραστηριοποιούνται.

Οι αμερικανικές Αρχές είχαν προσφέρει αμοιβή έως 5 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του.

Το όνομά του περιλαμβανόταν στη λίστα των δέκα πλέον καταζητούμενων φυγάδων του FBI, καθώς κατηγορείται ότι είχε οργανώσει τη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών στις ΗΠΑ.

Η δράση που του αποδίδεται περιλαμβάνει τη συνωμοσία για παραγωγή και διακίνηση τουλάχιστον 500 γραμμαρίων μεθαμφεταμίνης, πέντε κιλών κοκαΐνης, ενός κιλού ηρωίνης και 1.000 κιλών μαριχουάνας, με σκοπό την εισαγωγή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εναντίον του είχαν απαγγελθεί κατηγορίες ήδη από το 2012 στην Ουάσινγκτον, ενώ το 2019 εκδόθηκε ομοσπονδιακό ένταλμα σύλληψης.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επίσης συνδέσει την οργάνωσή του με δολοφονίες αστυνομικών και μελών αντίπαλων καρτέλ στην πολιτεία Σιναλόα.

Η σύλληψή του αποτελεί σημαντική εξέλιξη στη συνεργασία των αμερικανικών και μεξικανικών Αρχών για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, την ώρα που οι πολύωρες συγκρούσεις στην Γκουασάβε ανέδειξαν τον κίνδυνο που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι περιοχών όπου δραστηριοποιούνται ισχυρά καρτέλ ναρκωτικών.