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Φωτιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους Θεσσαλονίκης. Η πυροσβεστική έλαβε ενημέρωση στις 13:00 για πυρκαγιά σε διαμέρισμα 1ου ορόφου επί της οδού Διγενή και στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη.

Κατά την κατάσβεση οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τρία άτομα, τα οποία και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Η φωτιά που εκδηλώθηκε στον 1ο όροφο, επεκτάθηκε και στο μπαλκόνι του 2ου ορόφου, χωρίς να εισέλθει στο εσωτερικό του διαμερίσματος.

Στο σημείο επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα από τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Θεσσαλονίκης και κατάφεραν να την κατασβέσουν.