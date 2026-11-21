Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Άστρος Κυνουρίας το μεσημέρι του Σαββάτου 21/11. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:00.

Για την κατάσβεση της φωτιάς, κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Επιπρόσθετα κινητοποιήθηκε ο δήμος Βόρειας Κυνουρίας προκειμένου να παρέχει συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αρκαδίας.

Φωτιά και στη Νότια Κυνουρία

Λίγο αργότερα, φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη Δημοτική Κοινότητα Κοσμά στη Νότια Κυνουρία. Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Επίσης, κινητοποιήθηκε ο δήμος Νότιας Κυνουρίας προκειμένου να παρέχει συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε καστανόδασος και είναι έρπουσα. Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αρκαδίας.