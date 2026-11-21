Θλίψη στον χώρο των γραμμάτων και των τεχνών σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Θεσσαλονικιού συγγραφέα και δημιουργού Τάσου Αποστολίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Παρασκευής, σε ηλικία 79 ετών. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’80, είχε αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα γράφοντας σενάρια και διασκευάζοντας κλασικά έργα της αρχαιότητας σε κόμικς και graphic novels.

Όπως έγραψε η κόρη του έφυγε από τη ζωή έπειτα από μια πολύχρονη και γενναία μάχη. «Είμαστε συντετριμμένοι και σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την αγάπη και την κατανόησή σας αυτές τις δύσκολες ώρες», ανέφερε. Η οικογένεια θα ανακοινώσει σε δεύτερο χρόνο τις λεπτομέρειες για την ημέρα και την ώρα της κηδείας.

Ποιος ήταν ο Τάσος Αποστολίδης

Ο Τάσος Αποστολίδης γεννήθηκε το 1947 στη Θεσσαλονίκη και κατάφερε να συνδέσει το όνομά του με τα κλασικά έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας τα οποία έφερε πιο κοντά στο ευρύ κοινό, μέσα από τη γλώσσα των κόμικς. Οι διασκευές του γνώρισαν μεγάλη απήχηση, ξεπερνώντας συνολικά το ένα εκατομμύριο αντίτυπα σε πωλήσεις στην Ελλάδα, ενώ αρκετά βιβλία του μεταφράστηκαν και κυκλοφόρησαν στο εξωτερικό.

Το πλούσιο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει χρονογραφήματα και ευθυμογραφήματα που δημοσιεύονταν ως το τέλος της δεκαετίας του ’90 σε εφημερίδες της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. Το 1973 κυκλοφόρησε από τον «Τύπο Ελληνισμού» το πρώτο του βιβλίο με τίτλο «Ευθυμογραφήματα για κατηφείς και ολίγη μυθολογία για αδαείς».

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 έγραφε σενάρια και διασκεύαζε σε κόμικς ή graphic novels κλασικά έργα της αρχαιότητας, όπως: ΟΙ 11 ΚΩΜΩΔΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ (μεταφράστηκαν αγγλικά, γαλλικά γερμανικά και τουρκικά), ΟΔΥΣΣΕΙΑ (αγγλικά και κινεζικά), ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, ΜΥΘΟΙ ΑΙΣΩΠΟΥ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά), ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ – α΄βραβείο σχεδίου από Ελληνική Ακαδημία Κόμικς- (γαλλικά, γερμανικά, πορτογαλικά, κινεζικά ,τουρκικά, κορεατικά, λιθουανικά κλπ), συνεργαζόμενος με κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές: Γιώργο Ακοκαλίδη, Νάσο Βακάλη, Μαρία-Ηλέκτρα Ζογλοπίτου, Αλέκο Παπαδάτo κ.άΕιδήσεις Ελλάδας

Τα βιβλία του, με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, διατίθονταν από τα πωλητήρια των Αρχαιολογικών Μουσείων της χώρας, καθώς και από το Μουσείο της Ακρόπολης.

Ειδικά οι διασκευές σε κόμικς των 11 Κωμωδιών του Αριστοφάνη, που τo 2023 συμπληρώνουν 40 χρόνια συνεχούς κυκλοφορίας, έχουν ξεπεράσει σε πωλήσεις στην Ελλάδα το 1.000.000 αντίτυπα, βραβεύτηκαν από το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου, παρουσιάστηκαν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Πολιτισμός 2007-2013» με την παραγωγή «THE DUTY OF COMEDY». Ακόμη η «Λυσιστράτη» ήταν ένα από τα 100.000 βιβλία από όλο τον κόσμο που δόμησαν τον «Παρθενώνα των βιβλίων», το εμβληματικό αυτό έργο της Μarta Minujin, στο Κάσελ της Γερμανίας.Ειδήσεις Ελλάδας

Έχει γράψει επίσης κείμενα για stand-up comedy, για comic-strips, σενάρια για ταινίες κινουμένων σχεδίων, καθώς και θεατρικά μονόπρακτα. Το 1999 ίδρυσε τον «Αιρετικό Θίασο» και ως το 2002 ήταν αποκλειστικός συγγραφέας και σκηνοθέτης των παραστάσεών του στο πολιτιστικό κέντρο «ΜΥΛΟΣ» στη Θεσσαλονίκη.

Ήταν μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών, της European Federation F.E.R.A, καθώς και της Ιnternational Federation M.E.I. Για πολλά χρόνια δίδαξε «Τεχνική γραφής σεναρίου» σε Εργαστήρια Καλών Τεχνών.

Διετέλεσε διοργανωτής, επιμελητής, ή σύμβουλος εκθέσεων, φεστιβάλ και εκδηλώσεων σχετικών με το σκίτσο, τη γελοιογραφία και τα κόμικς, ενώ έχει δώσει πλήθος διαλέξεων με αντίστοιχη θεματολογία.