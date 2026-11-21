Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση 17χρονης από χώρο παιδικής προστασίας στον Κολωνό. Πρόκειται για την Ευαγγελία- Σίσσυ Ντ., τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 12/11/2026.
Το «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.
Η Ευαγγελία- Σίσσυ Ντ. έχει μαύρα μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1.65μ και είναι αδύνατη. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπεζ παντελόνι, άσπρη μπλούζα και αθλητικά παπούτσια.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple