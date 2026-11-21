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Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση 17χρονης από χώρο παιδικής προστασίας στον Κολωνό. Πρόκειται για την Ευαγγελία- Σίσσυ Ντ., τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 12/11/2026.

Το «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ευαγγελία- Σίσσυ Ντ. έχει μαύρα μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1.65μ και είναι αδύνατη. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπεζ παντελόνι, άσπρη μπλούζα και αθλητικά παπούτσια.