Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στοχευμένους ελέγχους σε οίκους ανοχής σε διάφορες περιοχές της Αθήνας πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Πέμπτης (19 Νοεμβρίου 2026) αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων της Δ.Α.Ο.Ε., με στόχο τον εντοπισμό θυμάτων trafficking και γενετήσιας εκμετάλλευσης.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η οποία υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της εξειδικευμένης στην αρωγή και προστασία θυμάτων trafficking ΜΚΟ «OUR RESCUE», διαπιστώθηκε πως συνολικά 10 οίκοι ανοχής λειτουργούσαν κανονικά, παρά το γεγονός ότι είχαν σφραγιστεί έπειτα από αποφάσεις των αρμόδιων δημοτικών Αρχών.

23 συλλήψεις και κατασχέσεις μετρητών

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί προχώρησαν συνολικά σε 23 συλλήψεις -22 γυναικών και ενός άνδρα- σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση των σφραγίδων που είχαν τοποθετήσει οι Αρχές, ενώ διαπιστώθηκε πως 3 από τις συλληφθείσες δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους στη χώρα.

Όπως διαπιστώθηκε, οι συγκεκριμένοι οίκοι ανοχής είχαν σφραγιστεί κατ’ επανάληψη, κατόπιν σχετικών αποφάσεων αρμόδιας δημοτικής Αρχής, ενώ από τις έρευνες βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 895 ευρώ.

Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες – Ξεκινά η επανασφράγιση

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ κινείται η διαδικασία για την επανασφράγιση των οίκων ανοχής.