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Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποίησε η ΕΛΑΣ στις φυλακές Μαλανδρίνου Φωκίδος, όπου εντόπισαν ναρκωτικά και αυτοσχέδια μαχαίρια.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, διενεργήθηκαν έρευνες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά τη διάρκεια των οποίων, σε 3 από τα ελεγχθέντα κελιά εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα και κατασχέθηκαν 3 κινητά τηλέφωνα, για την κατοχή των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ισάριθμων ημεδαπών κρατουμένων.

Παράλληλα, σε κοινόχρηστο αποθηκευτικό χώρο της ίδιας πτέρυγας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 36 γραμμαρίων,

κατεργασμένη κάνναβη (τύπου «σοκολάτα»), συνολικού βάρους 25 γραμμαρίων,

ηρωίνη, συνολικού βάρους 1,5 γραμμαρίων,

κοκαΐνη, συνολικού βάρους 1,5 γραμμαρίων,

28 ναρκωτικά δισκία,

2 αυτοσχέδια μαχαίρια,

μη λειτουργικό κινητό τηλέφωνο και

πουροκόφτης.

Για τα ανευρεθέντα στον κοινόχρηστο χώρο σχηματίστηκε δικογραφία κατ’ αγνώστων δραστών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και περί προμήθειας κρατουμένου με κινητό τηλέφωνο.

Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν θα υποβληθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.