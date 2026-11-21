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Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη λεωφόρο Κνωσού, στο Ηράκλειο, όταν ένα αυτοκίνητο χτύπησε έναν 70χρονο άνδρα και την 6χρονη εγγονή του, την ώρα που προσπαθούσαν να περάσουν στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο οδηγός του οχήματος φέρεται να μην αντιλήφθηκε εγκαίρως την παρουσία των δύο πεζών, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να ακινητοποιήσει έγκαιρα το αυτοκίνητο και να τους παρασύρει.

Άμεσα έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στον 70χρονο και την εγγονή του και στη συνέχεια να τους μεταφέρουν στο ΠΑΓΝΗ.

Το κοριτσάκι εισήχθη στο Χειρουργικό Τμήμα στα Επείγοντα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, όπου υποβάλλεται σε σειρά εξετάσεων, ενώ στο νοσοκομείο παραμένει και ο παππούς του, ο οποίος αναφέρει ενοχλήσεις στο χέρι.

Και οι δύο είναι σε καλή κατάσταση, με τους τραυματισμούς τους να χαρακτηρίζονται ελαφροί και την κατάσταση της υγείας τους να μην εμπνέει ανησυχία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο οδηγός παρέμεινε στο σημείο και συνόδευσε τον 70χρονο και την εγγονή του στα ΤΕΠ του νοσοκομείου. Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνά η Τροχαία Ηρακλείου.