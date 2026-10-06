Άρης Μουγκοπέτρος: «Πήρα πίσω τις μηνύσεις μου και έχω βρει την ηρεμία μου»

Ο Άρης Μουγκοπέτρος παραχώρησε συνέντευξη, στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, που προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 6 Οκτωβρίου. Ο γνωστός μουσικός μίλησε για την κατάσταση της υγείας του, καθώς και για την απόφασή του να πάρει πίσω τις μηνύσεις που είχε υποβάλλει.

Μιλώντας για το όγδοο χειρουργείο του, ο Άρης Μουγκοπέτρος εξήγησε πως: «Όλη αυτή τη διαδικασία να την περνάς ξανά από την αρχή, να πρέπει να κάνουν ξανά επέμβαση στο χέρι σου και να μπεις πάλι στη διαδικασία της αποθεραπείας, δεν είναι εύκολο για να περάσει όλο αυτό. Αλλά εντάξει, συνεχίζουμε και δόξα τω Θεώ είμαι καλά και τις επόμενες μέρες βγάζω τα ράμματα και πάμε πάλι στη δουλειά μας».

«Είχα χάσει τα τρία μου δάχτυλα. Ο γιατρός τότε το πήρε πάνω του και έκανε διπλή εγχείρηση σε πρώτο χρόνο και με μόσχευμα μου έφτιαξε αντίχειρα. Αν δεν πετύχαινε το μόσχευμα, θα έπρεπε να μου κόψουν το χέρι

Το δεξί μου μάτι έχει πάθει τεράστια ζημιά. Είμαι γύρω στο 15-20% που βλέπω, 15% νομίζω. Το γλιτώσαμε και αυτό στο τσακ, γιατί ήταν να προσθέσουμε γυάλινο μάτι», συνέχισε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο γνωστός μουσικός αποκάλυψε ότι: «Επειδή δεν θεωρώ ότι είμαι εγώ αυτός που θα κρίνει πώς πρέπει να τιμωρηθεί κάποιος σε αυτή τη ζωή, θέλησα να κάνω πίσω σε όλο αυτό. Πήρα πίσω τις μηνύσεις μου και έτσι από το Πάσχα και έπειτα έχω βρει την ηρεμία μου».

Όταν ρωτήθηκε για το πώς είναι η σχέση του πλέον με την πρώην σύζυγό του, ο Άρης Μουγκοπέτρος εξομολογήθηκε ότι: «Όταν χωρίζεις με έναν άνθρωπο σίγουρα δεν είναι εύκολο. Και μάλιστα από μία μακροχρόνια σχέση. Αλλά πάντα χωρίζουμε για να είμαστε καλύτερα. Νομίζω ότι τα παιδιά μας αυτό που θέλουν, γενικά απ’ όλους τους γονείς, είναι το να τους βλέπουν ευτυχισμένους. Γιατί αν είναι οι γονείς ευτυχισμένοι, θα είναι και τα παιδιά».