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Πέθανε ο πατέρας της Κατερίνας Στικούδη: Καλό ταξίδι μπαμπά μου, τώρα έχω μόνο έναν Νικόλα που σου μοιάζει

Βαρύ πένθος βιώνει η Κατερίνα Στικούδη, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της, Νικόλας. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός γνωστοποίησε τη δυσάρεστη είδηση μέσω των λογαριασμών της σε Instagram και Facebook, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του και ένα συγκινητικό μήνυμα

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Lifestyle

Κατερίνα Στικούδη
Φωτογραφία: Instagram/stikoudikaterin
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Βαρύ πένθος για την Κατερίνα Στικούδη, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της, Νικόλας.
  • Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η ίδια τραγουδίστρια και ηθοποιός μέσω των λογαριασμών της σε Instagram και Facebook.
  • Η Κατερίνα Στικούδη μοιράστηκε μία φωτογραφία του μπαμπά της από τη βρεφική του ηλικία, γράφοντας ένα συγκινητικό μήνυμα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Βαρύ πένθος για την Κατερίνα Στικούδη, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της, Νικόλας.

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Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η ίδια τραγουδίστρια και ηθοποιός μέσω των λογαριασμών της σε Instagram και Facebook, σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου.

Η Κατερίνα Στικούδη μοιράστηκε μία φωτογραφία του μπαμπά της από τη βρεφική του ηλικία και έγραψε το εξής περιεκτικό όσο και συγκινητικό μήνυμα:

«Ένας όμορφος και καλός μπέμπης που μεγαλώνοντας γνώρισε τη μαμά μου και ήρθα κάποια στιγμή κι γώ σ αυτόν τον κόσμο …
Καλό ταξίδι μπαμπά μου …
Τώρα έχω μόνο έναν Νικόλα που σου μοιάζει, πάνω από όλα στην ψυχή σου ..
Το αγαπημένο σου τραγούδι ήταν αυτό … το τραγουδούσες συνέχεια στην γυναίκα σου παίζοντας κιθάρα και αυτή σε χάιδευε και σου χαμογελούσε …»

Δείτε την ανάρτηση:

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