Πέθανε ο πατέρας της Κατερίνας Στικούδη: Καλό ταξίδι μπαμπά μου, τώρα έχω μόνο έναν Νικόλα που σου μοιάζει

Βαρύ πένθος για την Κατερίνα Στικούδη, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της, Νικόλας.
Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η ίδια τραγουδίστρια και ηθοποιός μέσω των λογαριασμών της σε Instagram και Facebook, σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου.
Η Κατερίνα Στικούδη μοιράστηκε μία φωτογραφία του μπαμπά της από τη βρεφική του ηλικία και έγραψε το εξής περιεκτικό όσο και συγκινητικό μήνυμα:
«Ένας όμορφος και καλός μπέμπης που μεγαλώνοντας γνώρισε τη μαμά μου και ήρθα κάποια στιγμή κι γώ σ αυτόν τον κόσμο …
Καλό ταξίδι μπαμπά μου …
Τώρα έχω μόνο έναν Νικόλα που σου μοιάζει, πάνω από όλα στην ψυχή σου ..
Το αγαπημένο σου τραγούδι ήταν αυτό … το τραγουδούσες συνέχεια στην γυναίκα σου παίζοντας κιθάρα και αυτή σε χάιδευε και σου χαμογελούσε …»
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