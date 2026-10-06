Πέθανε ο πατέρας της Κατερίνας Στικούδη: Καλό ταξίδι μπαμπά μου, τώρα έχω μόνο έναν Νικόλα που σου μοιάζει

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Βαρύ πένθος για την Κατερίνα Στικούδη, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της, Νικόλας.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η ίδια τραγουδίστρια και ηθοποιός μέσω των λογαριασμών της σε Instagram και Facebook, σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου.

Η Κατερίνα Στικούδη μοιράστηκε μία φωτογραφία του μπαμπά της από τη βρεφική του ηλικία και έγραψε το εξής περιεκτικό όσο και συγκινητικό μήνυμα:

«Ένας όμορφος και καλός μπέμπης που μεγαλώνοντας γνώρισε τη μαμά μου και ήρθα κάποια στιγμή κι γώ σ αυτόν τον κόσμο …

Καλό ταξίδι μπαμπά μου …

Τώρα έχω μόνο έναν Νικόλα που σου μοιάζει, πάνω από όλα στην ψυχή σου ..

Το αγαπημένο σου τραγούδι ήταν αυτό … το τραγουδούσες συνέχεια στην γυναίκα σου παίζοντας κιθάρα και αυτή σε χάιδευε και σου χαμογελούσε …»

Δείτε την ανάρτηση: