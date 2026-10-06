Καλλιθέα: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία περισυλλογής των φιαλιδίων με την ύποπτη ουσία

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία περισυλλογής των φιαλιδίων, που ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνη χημική ουσία, σε δύο κτίρια στην Καλλιθέα.

Τα φιαλίδια, που εξετάζεται εάν περιείχαν πικρικό οξύ, περισυνελέγησαν από το κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, που είχε μεταβεί νωρίτερα στις δύο πολυκατοικίες, επί των οδών Λασκαρίδου και Ιατρίδου.

Σημειώνεται ότι λόγω του συμβάντος και έως ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση του ΤΕΕΜ, είχαν εκκενωθεί προληπτικά οι δύο πολυκατοικίες.

Ο συναγερμός στις αρχές σήμανε όταν μία ιδιοκτήτρια εντόπισε τα μπουκαλάκια με την ύποπτη ουσία και ενημέρωσε αρχικά την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ωστόσο την υπόθεση ανέλαβε τελικά η αστυνομία.