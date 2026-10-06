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Καλλιθέα: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία περισυλλογής των φιαλιδίων με την ύποπτη ουσία

Καλλιθέα: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία περισυλλογής των φιαλιδίων με την ύποπτη ουσία

Ολοκληρώθηκε η περισυλλογή φιαλιδίων με ύποπτη χημική ουσία σε δύο κτίρια στην Καλλιθέα, αφού προηγήθηκε εκκένωση των πολυκατοικιών και επέμβαση του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Τα φιαλίδια εξετάζεται εάν περιείχαν πικρικό οξύ, με τον συναγερμό να έχει σημάνει από ιδιοκτήτρια που τα εντόπισε.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ολοκληρώθηκε η διαδικασία περισυλλογής των φιαλιδίων, που ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνη χημική ουσία, σε δύο κτίρια στην Καλλιθέα.
  • Τα φιαλίδια, που εξετάζεται εάν περιείχαν πικρικό οξύ, περισυνελέγησαν από το κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.
  • Λόγω του συμβάντος, είχαν εκκενωθεί προληπτικά οι δύο πολυκατοικίες. Ο συναγερμός σήμανε όταν μία ιδιοκτήτρια εντόπισε τα μπουκαλάκια με την ύποπτη ουσία.

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Ολοκληρώθηκε η διαδικασία περισυλλογής των φιαλιδίων, που ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνη χημική ουσία, σε δύο κτίρια στην Καλλιθέα.

Καλλιθέα: Εντοπίστηκαν φιαλίδια που ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνη ουσία – Εκκενώθηκαν δύο πολυκατοικίες

Τα φιαλίδια, που εξετάζεται εάν περιείχαν πικρικό οξύ, περισυνελέγησαν από το κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, που είχε μεταβεί νωρίτερα στις δύο πολυκατοικίες, επί των οδών Λασκαρίδου και Ιατρίδου.

Σημειώνεται ότι λόγω του συμβάντος και έως ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση του ΤΕΕΜ, είχαν εκκενωθεί προληπτικά οι δύο πολυκατοικίες.

Ο συναγερμός στις αρχές σήμανε όταν μία ιδιοκτήτρια εντόπισε τα μπουκαλάκια με την ύποπτη ουσία και ενημέρωσε αρχικά την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ωστόσο την υπόθεση ανέλαβε τελικά η αστυνομία.

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