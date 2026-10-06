Τζόρτζια Μελόνι: Κατοχυρώνει τη φωνή της για να προστατευθεί από τα deepfakes της Τεχνητής Νοημοσύνης

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Σε μια ασυνήθιστη νομική κίνηση απέναντι στην εξάπλωση των deepfakes, δηλαδή παραποιημένων βίντεο, εικόνων ή ηχητικών που δημιουργούνται με Τεχνητή Νοημοσύνη ώστε να φαίνονται αληθινά, προχώρησε η Τζόρτζια Μελόνι, καταθέτοντας αίτηση στην Υπηρεσία Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατοχύρωση της φωνής της ως εμπορικού σήματος. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να ενισχύσει τη νομική προστασία της απέναντι σε περιεχόμενο που δημιουργείται με Τεχνητή Νοημοσύνη και μιμείται τη φωνή της.

Η αίτηση κατατέθηκε στις 5 Οκτωβρίου στην EUIPO και επιβεβαιώθηκε από το γραφείο της Μελόνι.

Περιλαμβάνει ένα ηχητικό απόσπασμα διάρκειας μόλις τεσσάρων δευτερολέπτων, στο οποίο η Ιταλίδα πρωθυπουργός επαναλαμβάνει δύο φορές τη φράση: «Io sono Giorgia» – «Είμαι η Τζόρτζια».

Η φράση που έγινε πολιτικό σύνθημα και τραγούδι

Η συγκεκριμένη φράση δεν είναι τυχαία. Το «Io sono Giorgia» ήταν ο τίτλος της αυτοβιογραφίας της Μελόνι που κυκλοφόρησε το 2021 και παραπέμπει σε γνωστή δήλωσή της κατά τη διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης το 2019.

Η φράση απέκτησε έκτοτε ευρεία αναγνωρισιμότητα στην Ιταλία και μετατράπηκε ακόμη και σε μουσικό remix.

Τα deepfakes με τη Μελόνι

Τα τελευταία χρόνια έχουν κυκλοφορήσει επανειλημμένα στο διαδίκτυο παραποιημένες εικόνες της Ιταλίδας πρωθυπουργού, ορισμένες από τις οποίες παρουσιάστηκαν ως αυθεντικές.

Μεταξύ αυτών ήταν και εικόνα που την εμφάνιζε να κάθεται σε κρεβάτι φορώντας εσώρουχα.

Η Μελόνι έχει καταγγείλει επανειλημμένα αυτού του είδους το υλικό ως εργαλείο διάδοσης ψευδών πληροφοριών και στοχοποίησης προσώπων, καλώντας τους χρήστες να ελέγχουν την αυθεντικότητα του περιεχομένου πριν το αναδημοσιεύσουν.

Έχει επίσης επισημάνει ότι η ίδια, λόγω της θέσης της, διαθέτει τα μέσα για να προστατευθεί, ενώ πολλοί πολίτες που πέφτουν θύματα παρόμοιων πρακτικών δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες.

Δεν αρκεί από μόνο του για να σταματήσει τα deepfakes

Η αίτηση στην EUIPO βρίσκεται ακόμη υπό εξέταση. Σύμφωνα με ιταλικά μέσα που επικαλείται το Reuters, ακόμη και εάν εγκριθεί, η κατοχύρωση της φωνής της δεν θα μπορεί από μόνη της να απαγορεύσει τη χρήση της σε deepfakes που δημιουργούνται με Τεχνητή Νοημοσύνη.

Θα μπορούσε, ωστόσο, να δημιουργήσει επιπλέον νομικά εμπόδια για όσους επιχειρούν να αντιγράψουν ή να χρησιμοποιήσουν τη φωνή της χωρίς άδεια.

Η δικαστική μάχη για deepfake πορνογραφικές εικόνες

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Μελόνι προσφεύγει στη Δικαιοσύνη για περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μέσω ψηφιακής παραποίησης.

Το 2024 κινήθηκε αστικά εναντίον άνδρα από τη Σαρδηνία, ο οποίος κατηγορείται ότι δημιούργησε και δημοσίευσε στο διαδίκτυο deepfake πορνογραφικές εικόνες χρησιμοποιώντας το πρόσωπό της. Η συγκεκριμένη υπόθεση παραμένει σε εκκρεμότητα ενώπιον ιταλικού δικαστηρίου.