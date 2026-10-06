Νόμπελ Φυσικής 2026: Στον Francis Halzen το βραβείο για ανακάλυψη νετρίνων υψηλής ενέργειας αστροφυσικής προέλευσης

Το Βραβείο Νόμπελ Φυσικής 2026 στον Francis Halzen από το πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν των ΗΠΑ, αποφάσισε να απονείμει η Σουηδική Βασιλική Ακαδημία Επιστημών.
Το βραβείο Νόμπελ Φυσικής 2026 απονεμήθηκε «για τις καθοριστικές συνεισφορές του στο Παρατηρητήριο Νετρίνων IceCube και την ανακάλυψη νετρίνων υψηλής ενέργειας αστροφυσικής προέλευσης».
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The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 #NobelPrize in Physics to Francis Halzen “for decisive contributions to the IceCube Neutrino Observatory and the discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin.” https://t.co/UcPBWk0RiK
— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2026