Νόμπελ Φυσικής 2026: Στον Francis Halzen το βραβείο για ανακάλυψη νετρίνων υψηλής ενέργειας αστροφυσικής προέλευσης

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Το Βραβείο Νόμπελ Φυσικής 2026 στον Francis Halzen από το πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν των ΗΠΑ, αποφάσισε να απονείμει η Σουηδική Βασιλική Ακαδημία Επιστημών.

Το βραβείο Νόμπελ Φυσικής 2026 απονεμήθηκε «για τις καθοριστικές συνεισφορές του στο Παρατηρητήριο Νετρίνων IceCube και την ανακάλυψη νετρίνων υψηλής ενέργειας αστροφυσικής προέλευσης».