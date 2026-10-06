Νόμπελ Φυσικής 2026: Στον Francis Halzen το βραβείο για ανακάλυψη νετρίνων υψηλής ενέργειας αστροφυσικής προέλευσης

Η Σουηδική Βασιλική Ακαδημία Επιστημών αποφάσισε να απονείμει το Βραβείο Νόμπελ Φυσικής 2026 στον Francis Halzen από το πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν των ΗΠΑ. Η διάκριση αυτή δόθηκε για τις καθοριστικές του συνεισφορές στο Παρατηρητήριο Νετρίνων IceCube και την ανακάλυψη νετρίνων υψηλής ενέργειας αστροφυσικής προέλευσης.

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Νόμπελ Φυσικής
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Σουηδική Βασιλική Ακαδημία Επιστημών αποφάσισε να απονείμει το Βραβείο Νόμπελ Φυσικής 2026 στον Francis Halzen.
  • Ο Francis Halzen προέρχεται από το πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν των ΗΠΑ.
  • Το βραβείο απονεμήθηκε «για τις καθοριστικές συνεισφορές του στο Παρατηρητήριο Νετρίνων IceCube και την ανακάλυψη νετρίνων υψηλής ενέργειας αστροφυσικής προέλευσης».

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Το Βραβείο Νόμπελ Φυσικής 2026 στον Francis Halzen από το πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν των ΗΠΑ, αποφάσισε να απονείμει η Σουηδική Βασιλική Ακαδημία Επιστημών.

Το βραβείο Νόμπελ Φυσικής 2026 απονεμήθηκε «για τις καθοριστικές συνεισφορές του στο Παρατηρητήριο Νετρίνων IceCube και την ανακάλυψη νετρίνων υψηλής ενέργειας αστροφυσικής προέλευσης».

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