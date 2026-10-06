Τουρκία: Σήμα Μπαχτσελί για πρόωρες εκλογές το 2028 με υποψήφιο τον Ερντογάν

Νέο σήμα για πρόωρες εκλογές στην Τουρκία έστειλε ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, τοποθετώντας τη διεξαγωγή τους εντός του 2028, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για νέα υποψηφιότητα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο ηγέτης του Εθνικιστικού Κινήματος ζήτησε σχετική απόφαση του κοινοβουλίου με τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση.

Μιλώντας σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, ο Μπαχτσελί παρουσίασε την κοινοβουλευτική απόφαση για νέες εκλογές ως τη διαδικασία που θα επιτρέψει στον Ερντογάν να διεκδικήσει ξανά την προεδρία.

«Ο κ. Ερντογάν, για να μπορέσει να θέσει ξανά υποψηφιότητα, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση για τη διεξαγωγή νέων εκλογών στο Κοινοβούλιο σε κατάλληλη στιγμή και με τη μέγιστη δυνατή συναίνεση. Οι νέες εκλογές θα πρέπει να διεξαχθούν εντός του έτους 2028», δήλωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στήριξη στον Ερντογάν

Ο Μπαχτσελί τάχθηκε υπέρ της υποψηφιότητας Ερντογάν με τη Λαϊκή Συμμαχία, χαρακτηρίζοντας τους σχετικούς νομικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς λόγους «περισσότερο από επαρκείς». Συνέδεσε τη στήριξή του με την ανάγκη εμπειρίας στη διαχείριση των εξελίξεων.

Όπως είπε, η τρίτη προεδρική θητεία «είναι γεμάτη με πολλές σημαντικές εξελίξεις στη χώρα μας, στην περιοχή μας και στον κόσμο. Και πάνω απ’ όλα, υπάρχει ανάγκη για ανθεκτικότητα και εμπειρία για τη διαχείριση αυτής της δύσκολης διαδικασίας».

«Αυτή η εμπειρία, ωστόσο, ενσαρκώνεται στο Προεδρικό Σύστημα Διακυβέρνησης και στη Λαϊκή Συμμαχία, και ενσαρκώνεται από τον κ. Ερντογάν», πρόσθεσε.