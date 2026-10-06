Αφροδίτη Νέστορα: Ο σκοπός της επίθεσης ήταν ξεκάθαρος, ήθελαν να σκοτώσουν – Θέλουμε να διαλευκανθεί η υπόθεση στο 100%

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Για τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της, την απώλεια της μητέρας της, την πορεία της ποινικής διαδικασίας, αλλά και το ενδεχόμενο να είναι εκ νέου υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία, μίλησε η Αφροδίτη Νέστορα στο ΕΡΤnews.

Με αφορμή την κλήση των τεσσάρων κατηγορουμένων για συμπληρωματικές εξηγήσεις στην ανακρίτρια, η κ. Νέστορα, τόνισε ότι βασικός στόχος είναι η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ σημείωσε ότι αναμένονται σύντομα εξελίξεις τόσο ως προς το κατηγορητήριο όσο και ως προς την ποινική διαδικασία.

«Το ζητούμενο όλων μας και εμένα προσωπικά είναι να διαλευκανθεί η υπόθεση στο 100%», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία να εντοπιστούν οι δράστες και των άλλων δύο επιθέσεων που, όπως είπε, συνδέονται με την υπόθεση.

«Έστησαν ενέδρα θανάτου»

Αναφερόμενη στην επίθεση, η Αφροδίτη Νέστορα, περιέγραψε ένα εξαιρετικά βίαιο και οργανωμένο περιστατικό, το οποίο, όπως υποστήριξε, είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της και να τραυματιστούν μέλη της οικογένειάς της.

«Ο τρόπος με τον οποίο στήσανε στην ουσία μία πραγματική ενέδρα θανάτου», είπε, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια νύχτα που δεν πρέπει να ξεχαστεί ούτε να προσπεραστεί.

Όπως ανέφερε, η επίθεση στο σπίτι της ήταν οργανωμένη και είχε προηγηθεί παρακολούθηση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Ήθελαν να σκοτωθεί κόσμος»

«Η επίθεση ήταν πραγματικά οργανωμένη, έγινε με πολύ μεγάλη συστηματικότητα και ο σκοπός τους ήταν ξεκάθαρος. Θέλανε να σκοτωθεί κόσμος», δήλωσε.

Η ίδια υποστήριξε ότι δεν επρόκειτο απλώς για μια ενέργεια πρόκλησης αναστάτωσης, αλλά για μια οργανωμένη επίθεση από ομάδα προσώπων.

«Το βαρύτερο απ’ όλα είναι η απώλεια της μητέρας μου»

Για τα τραύματα που υπέστη, η κ. Νέστορα ανέφερε ότι η αποκατάστασή τους θα απαιτήσει χρόνο.

«Σίγουρα θα περιμένω έναν με ενάμιση χρόνο για να δω τι μου έχει αφήσει όλη αυτή η περιπέτεια», είπε.

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, το μεγαλύτερο πλήγμα παραμένει η απώλεια της μητέρας της.

«Το βαρύτερο βέβαια απ’ όλα είναι η απώλεια της μητέρας μου, το οποίο πραγματικά δεν πρόκειται να ξεπεραστεί», σημείωσε, εκφράζοντας την ευχή κανένας άνθρωπος να μη χρειαστεί να βιώσει μια αντίστοιχη οικογενειακή τραγωδία.

«Εύχομαι να μην συμβεί σε κανέναν άνθρωπο»

Ερωτηθείσα τι θα έλεγε στους ανθρώπους που πραγματοποίησαν την επίθεση, έθεσε το ερώτημα πώς θα αισθάνονταν εάν κάτι αντίστοιχο συνέβαινε στη δική τους μητέρα ή σε έναν δικό τους άνθρωπο.

Παράλληλα, καταδίκασε απερίφραστα τέτοιες ενέργειες, τονίζοντας ότι τρομοκρατικές και δολοφονικές επιθέσεις πρέπει να καταδικάζονται από το σύνολο της κοινωνίας.

Παρά την περιπέτεια που έχει βιώσει, η Αφροδίτη Νέστορα, δήλωσε αποφασισμένη να επιστρέψει στην εργασία και στην καθημερινότητά της, αλλά και να συνεχίσει την εθελοντική της δράση.

Όπως ανέφερε, θεωρεί υποχρέωσή της, τόσο απέναντι στη μνήμη της μητέρας της όσο και απέναντι στην οικογένειά της και στους ανθρώπους που τη στηρίζουν, να επανέλθει στην κανονικότητά της.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη δράση του συλλόγου «RED-Y», τον οποίο ίδρυσε πριν από πέντε χρόνια, μετά την απώλεια της αδελφής της, με αντικείμενο την ενημέρωση και την ενίσχυση της εθελοντικής δωρεάς μυελού των οστών.

Όπως είπε, σε συνεργασία με το «Όραμα Ελπίδας», στόχος είναι η αύξηση του αριθμού των Ελλήνων εθελοντών δοτών μυελού των οστών, ώστε να περιοριστεί η ανάγκη αναζήτησης μοσχευμάτων από το εξωτερικό.

«Θα ήθελα να πολιτευτώ ξανά»

Η Αφροδίτη Νέστορα ήταν υποψήφια στην Α’ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 2023 και δήλωσε ότι επιθυμεί να συνεχίσει την πολιτική της δραστηριότητα.

Όπως ανέφερε, κατά την πρόσφατη συνάντησή της με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, τον ευχαρίστησε για τη στάση του μετά την επίθεση και έθεσε τον εαυτό της στη διάθεσή του για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

«Θέλω, θα ήταν μεγάλη μου τιμή να πολιτευτώ ξανά», δήλωσε, εξηγώντας ότι επιθυμεί να συνεχίσει να συμβάλλει, όπως είπε, στην προσπάθεια για μια Ελλάδα με ευρωπαϊκή προοπτική και ισχυρή θέση διεθνώς.

Σε ερώτηση για το εάν θα μπορούσε να είναι υποψήφια με σταυρό προτίμησης ή να συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, παρέπεμψε την τελική απόφαση στον πρωθυπουργό.

Τόνισε, πάντως, ότι η εκλογή με σταυρό αποτελεί ιδιαίτερη τιμή, καθώς σημαίνει ότι οι πολίτες επιλέγουν και εμπιστεύονται έναν υποψήφιο για να τους εκπροσωπήσει.

«Έχω μάθει να αγωνίζομαι. Έχω μάθει να προσπαθώ με αξιοπρέπεια και υπερήφανα να διεκδικώ πράγματα. Δεν θεωρώ ότι τίποτα μας δίνεται εύκολα, τίποτα δεν μας χαρίζεται», είπε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε:

«Έπειτα από το τελευταίο δολοφονικό χτύπημα που δεχτήκαμε, να ξέρετε ότι νιώθω ακόμα πιο δυνατή και ακόμα πιο σίγουρη ότι μπορώ κι εγώ να βοηθήσω με τις δυνάμεις μου σε αυτό που θέλουμε να δημιουργήσουμε για όλους εμάς, για τη χώρα μας».

«Η ποινική διαδικασία θα συνεχιστεί κανονικά»

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της, η κ. Νέστορα, αναφέρθηκε στην πορεία της υπόθεσης, μετά την κλήση των κατηγορουμένων για συμπληρωματικές απολογίες.

«Θα συνεχιστεί η ποινική διαδικασία κανονικά, εφόσον έχουν ζητηθεί συμπληρωματικές απολογίες», σημείωσε.

Παράλληλα, έστειλε τις ευχές της στους κατοίκους της Κρήτης, που αντιμετωπίζουν τις συνέπειες έντονων καιρικών φαινομένων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για κοινωνική αλληλεγγύη.

«Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Συνεπώς θα πρέπει όλοι να είμαστε προσηλωμένοι, να έχουμε κοινωνική αλληλεγγύη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πιστεύω ότι είναι και ο μοναδικός τρόπος για να πάμε μπροστά ως κοινωνία, να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον όταν αυτό χρειάζεται», ανέφερε.