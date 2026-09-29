Συνάντηση της Αφροδίτης Νέστορα με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη – Στο επίκεντρο οι έρευνες για τις τρεις επιθέσεις

Τον Yπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, επισκέφθηκε η δικηγόρος και πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Αφροδίτη Νέστορα, περίπου τρεις μήνες, έπειτα από την εμπρηστική επίθεση που δέχθηκε στην κατοικία της, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια, ενώ και η ίδια τραυματίστηκε.

Η κ. Νέστορα ευχαρίστησε τον υπουργό για τη στήριξή του στις δύσκολες στιγμές, ύστερα από την επίθεση της 1ης Ιουλίου, καθώς και όλα τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, για το γεγονός ότι μέσα σε 11 ημέρες εντόπισαν και οδήγησαν τους δράστες στη Δικαιοσύνη, και ενημερώθηκε σχετικά με τη συνέχιση των ερευνών, για τον εντοπισμό των ατόμων που έδρασαν και στις τρεις επιθέσεις, που σημειώθηκαν την ίδια μέρα.

Με τον υπουργό συζήτησαν για θέματα αστυνόμευσης σε όλες τις γειτονιές της Θεσσαλονίκης και ο κ. Χρυσοχοΐδης, αναφέρθηκε στη νέα Διεύθυνση Κοινωνικής Αστυνόμευσης, με τμήματα που αφορούν στην οικογενειακή βία, τη βία ανηλίκων και όλες τις μορφές σύγχρονης βίας.

«Η Αστυνομία μας γίνεται πιο σύγχρονη, πιο αποτελεσματική, πιο επωφελής για την κοινωνία. Και αυτό είναι απαραίτητο να το νιώσουν όλοι οι πολίτες, να ξέρουν ότι έχουν καθημερινά δίπλα τους, τους αστυνομικούς. Σε κάθε περιοχή, σε κάθε γειτονιά, στα δυτικά και ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Για άλλη μια φορά θα επαναλάβω το πόσο περήφανη είμαι για τους αστυνομικούς που έχουμε, για τον επαγγελματισμό τους και την αποτελεσματικότητά τους», δήλωσε η κα Νέστορα.