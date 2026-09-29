Ρούμπιο: «Ξένος παράγοντας» πίσω από το περιστατικό στη βρετανική βάση RAF Fairford – «Ήταν μια πολύ σοβαρή κατάσταση»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε κατάσταση υψηλού συναγερμού παραμένουν οι αρχές ασφαλείας στη Βρετανία και τις ΗΠΑ, μετά το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε κοντά στη στρατιωτική αεροπορική βάση RAF Fairford στη δυτική Αγγλία.

Η συγκεκριμένη βάση χρησιμοποιείται από τις αμερικανικές δυνάμεις για τη διεξαγωγή πληγμάτων κατά του Ιράν.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε αργά το βράδυ της Δευτέρας στην εκπομπή «Hannity» του τηλεοπτικού δικτύου Fox News ότι στην υπόθεση εμπλέκεται ξένος παράγοντας.

«Αυτό που συνέβη, αυτό που σχεδόν συνέβη, αυτό που θα μπορούσε να είχε συμβεί στο Ηνωμένο Βασίλειο το Σαββατοκύριακο είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση. Είναι μια κατάσταση που σαφώς εμπλέκει το χέρι ενός ξένου παράγοντα. Δεν θα μπω ακόμη σε μεγάλες λεπτομέρειες για αυτό», δήλωσε ο Ρούμπιο, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει στοιχεία ή να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, ανέφερε ότι το περιστατικό «ενδέχεται» να συνδέεται με το Ιράν ,με το οποίο οι ΗΠΑ βρίσκονται σε πολεμική σύγκρουση από τα τέλη Φεβρουαρίου, ενώ εξέφρασε την αμφισβήτησή του για την απόφαση των βρετανικών αρχών να αφήσουν ελεύθερους τους υποπτους με εγγύηση.

«Εγώ δεν θα το είχα κάνει αυτό», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Οι συλλήψεις και η απουσία εκρηκτικών

Οι πέντε συλληφθέντες είναι όλοι Βρετανοί πολίτες, ηλικίας περίπου 20 ετών, με καταγωγή από το Λονδίνο.

Συνελήφθησαν νωρίς το πρωί της Κυριακής, αφότου μια ντόπια αγρότισσα ειδοποίησε την αστυνομία για τρία λευκά βαν που ήταν σταθμευμένα κοντά στη βάση RAF Fairford.

Σύμφωνα με την αγρότισσα, η οποία ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, η αστυνομία κλήθηκε όταν η ίδια επέστρεψε στο σπίτι της γύρω στη 01:00 τα ξημερώματα και εντόπισε τα τρία μεγάλα οχήματα στον δρόμο.

Το ένα από αυτά έφερε πλαστό αριθμό τηλεφώνου, ενώ μια ομάδα κουκουλοφόρων και μασκοφόρων ανδρών εθεάθη να απομακρύνεται τρέχοντας.

Κάτοικοι της περιοχές ανέφεραν ότι τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τη αεροπορική βάση είχαν ενταθεί σημαντικά τις ημέρες που προηγήθηκαν.

Η ίδια η αγρότισσα δήλωσε πως γείτονάς της, περνώντας έξω από τη βάση το βράδυ του Σαββάτου, διατάχθηκε από Αμερικανούς άνδρες ασφαλείας να σταματήσει και να βγάλει τα χέρια του έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου.

Μετά τις συλλήψεις, οι βρετανικές αρχές κήρυξαν κατάσταση μείζονος περιστατικού και συγκλήθηκε έκτακτη εθνική συνεδρίαση της κυβέρνησης.

Ωστόσο, την Δευτέρα, η αστυνομία απελευθέρωσε τους πέντε υπόπτους με εγγύηση, διευκρινίζοντας πως η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν δρούσαν για λογαριασμό ξένου κράτους.

Πηγή με γνώση της υπόθεσης δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι στα τρία λευκά βαν δεν εντοπίστηκαν λειτουργικοί εκρηκτικοί μηχανισμοί.

Η ίδια πηγή σημείωσε ότι η επέμβαση της αστυνομίας την Κυριακή δεν βασίστηκε σε προηγούμενες πληροφορίες μυστικών υπηρεσιών -ένδειξη ότι οι πέντε άνδρες δεν βρίσκονταν υπό άμεση παρακολούθηση, όπως είχε ισχυριστεί αρχικά ο Τραμπ- όμως η αυξημένη φύλαξη στη βάση υποδηλώνει την ύπαρξη πληροφοριών πως το συγκρότημα αποτελούσε πιθανό στόχο.

Το πρωί της Τρίτης, η περιοχή γύρω από τη βάση παρέμενε αποκλεισμένη από τις αστυνομικές δυνάμεις, αν και τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι κάτοικοι των παρακείμενων σπιτιών που είχαν εκκενωθεί ξεκίνησαν να επιστρέφουν στις εστίες τους.

Αρνείται κάθε εμπλοκή το Ιράν

Από την πλευρά του, το Τεχεράνη διαψεύδει κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμειξη στο περιστατικό της βάσης Fairford, όπως πράττει συστηματικά και σε ανάλογες κατηγορίες.

Τα τελευταία χρόνια, οι δυτικές κυβερνήσεις προειδοποιούν συνεχώς για την απειλή εχθρικών δρώντων από το Ιράν, τη Ρωσία και άλλες χώρες, οι οποίοι οργανώνουν αποσταθεροποιητικές ενέργειες ή στρατολογούν ενδιάμεσους (proxies) για την εκτέλεση επιθέσεων.

Υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο, η Βρετανία αύξησε το επίπεδο εθνικής τρομοκρατικής απειλής στη δεύτερη υψηλότερη βαθμίδα, έπειτα από σειρά αντισημιτικών περιστατικών στο βόρειο Λονδίνο, γεγονός που σημαίνει ότι μια επίθεση θεωρείται «πολύ πιθανή».

Παράλληλα, το Λονδίνο έχει επιβάλει κυρώσεις σε πρόσωπα και οντότητες που συνδέονται με το Ιράν, κατηγορώντας τους για συμμετοχή σε εχθρικές ενέργειες, σχεδιασμό επιθέσεων και χρηματοδότηση ομάδων που επιδιώκουν την αποσταθεροποίηση του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων χωρών.