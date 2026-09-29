Άνω Λιόσια: Διενεργείται ΕΔΕ για τη διευθύντρια που φώναζε σε μικρά παιδιά – Μετακινείται σε άλλο νηπιαγωγείο

Διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για το επεισόδιο που συνέβη την Δευτέρα (28/9) στο 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, η διευθύντρια αναμένεται να μετακινηθεί από το συγκεκριμένο σχολείο, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Παράλληλα έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι υποστηρικτικές δομές της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την ψυχολογική στήριξη της σχολικής κοινότητας.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Διονύσης Αναστασόπουλος, αναπληρωτής διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, εκτός από την ΕΔΕ, για το περιστατικό έχουν ενημερωθεί και οι εισαγγελικές αρχές.

«Έχει δοθεί ήδη οδηγία για Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να δούμε το πριν και το μετά. Είναι ενήμερος ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, είναι ενήμερος ο εισαγγελέας Ανηλίκων και φυσικά οι αστυνομικές Αρχές. Περιμένουμε το αποτέλεσμα της ΕΔΕ και της προκαταρκτικής για να αποφανθούμε», τόνισε ο κ. Αναστασόπουλος.

Το βίντεο που προκάλεσε αντιδράσεις

Υπενθυμίζεται ότι σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καταγράφεται η διευθύντρια του νηπιαγωγείου να απευθύνεται εκνευρισμένη και έντονο ύφος στους μικρούς μαθητές του σχολείου και να τους λέει: «Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα τα χέρια».

Σύμφωνα με όσα ακούγονται στο βίντεο, η εκπαιδευτικός συνδέει τη συμπεριφορά των παιδιών με ζημιές που, όπως υποστηρίζει, έχουν προκληθεί στο σχολείο.

Στη συνέχεια η ένταση μεταφέρεται και στους περαστικούς που αντιδρούν στη συμπεριφορά της. Απευθυνόμενη σε όσους φαίνεται να την εγκαλούν για τον τρόπο με τον οποίο μιλά στα παιδιά, φέρεται να ζητά να της δώσουν 5.000 ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών, διερωτώμενη παράλληλα εάν εκείνοι θα αναλάβουν το κόστος.

Στις εικόνες φαίνονται μικρά παιδιά να βρίσκονται στον προαύλιο χώρο του νηπιαγωγείου και να παίζουν, ενώ η διευθύντρια συνεχίζει να τους απευθύνεται σε έντονο ύφος.

Η καταγγελία για σωματική επίθεση και η μήνυση

Λίγο αργότερα, η εκπαιδευτικός κατήγγειλε ότι δέχθηκε σωματική επίθεση από άτομα που βρίσκονταν εντός του χώρου του σχολείου και ότι χρειάστηκε να μεταβεί σε νοσοκομείο, έχοντας τραύματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι.

Η διευθύντρια μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Άνω Λιοσίων, μαζί με τη μητέρα του παιδιού που φέρεται να εμπλέκεται σε επίθεση εναντίον της και υπέβαλε μήνυση σε βάρος της για απειλή και εξύβριση, ενώ στον σύζυγό της και πατέρα του παιδιού έκανε μήνυση για απειλή εξύβριση και σωματικές βλάβες.

Η μητέρα έδωσε κατάθεση και συνελήφθη, ενώ αναζητείται ο πατέρας στα όρια του αυτοφώρου, καθώς φέρεται να χειροδίκησε σε βάρος της εκπαιδευτικού.

Σημειώνεται ότι στη συνέχεια η διευθύντρια μεταφέρθηκε συνοδεία αστυνομικών στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», χωρίς να χρειαστεί να νοσηλευτεί.

Ο εισαγγελέας διέταξε να γίνει διερεύνηση της καταγγελίας της μητέρας και να μην συλληφθεί η διευθύντρια του νηπιαγωγείου.