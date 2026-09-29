Τσίπρας για τον θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή: Όταν χάνεται ένα παιδί, καλύτερα ας μη ρωτάμε μόνο τι έγινε, αλλά και τι δεν έγινε νωρίτερα

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή από την Καβάλα. Τόνισε την επιτακτική ανάγκη για σύγχρονες και ασφαλείς αθλητικές υποδομές, ιατρική κάλυψη και πρωτόκολλα διάσωσης, ζητώντας ένα κράτος που προλαμβάνει τις τραγωδίες.

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Πολιτική

Αλέξης Τσίπρας
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή από την Καβάλα, ο οποίος τραυματίστηκε σε αγώνα.
  • Τόνισε την επιτακτική ανάγκη για σύγχρονες και ασφαλείς αθλητικές υποδομές, ιδίως στην ερασιτεχνική και τοπική κλίμακα, όπου παίζουν τα παιδιά μας.
  • Υπογράμμισε την ανάγκη για αυστηρούς ελέγχους, ιατρική κάλυψη και πρωτόκολλα διάσωσης που να λειτουργούν παντού, ζητώντας ένα κράτος που προλαβαίνει την τραγωδία.

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Με ένα συγκινητικό μήνυμα, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, εξέφρασε την θλίψη του για το θάνατο του μόλις 16 ετών ποδοσφαιριστή, από την Καβάλα, ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει την επιτακτική ανάγκη, για ασφαλείς και σύγχρονες αθλητικές υποδομές.

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Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα για τον 16χρονο ποδοσφαιριστή

«Σήμερα όσοι αγαπάμε το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό δεν μπορούμε να χαρούμε τις αθλητικές ειδήσεις. Γιατί σήμερα θρηνούμε ένα νέο παιδί, έναν 16χρονο ποδοσφαιριστή από τη Καβάλα που έφυγε από τη ζωή αφού τραυματίστηκε σε αγώνα», γράφει, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας.

   «Σκέφτομαι πρώτα τους γονείς του, την οικογένειά του, τους συμπαίκτες και τους φίλους του. Δεν υπάρχουν λόγια για έναν γονιό που πηγαίνει να δει το παιδί του να παίζει μπάλα και δεν το φέρνει πίσω σπίτι. Η θλίψη μου είναι βαθιά και ειλικρινής. Ένα παιδί όμως δεν πρέπει να πεθαίνει ενώ κάνει αυτό που αγαπά. Όταν χάνεται ένα παιδί, καλύτερα ας μη ρωτάμε μόνο τι έγινε, αλλά και τι δεν έγινε νωρίτερα», υπογραμμίζει ο κ. Τσίπρας και συμπεραίνει:

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«Η χώρα χρειάζεται εκσυγχρονισμό σε όλα τα επίπεδα. Χρειάζεται σύγχρονες και ασφαλείς αθλητικές υποδομές, ιδίως στην ερασιτεχνική και τοπική κλίμακα, εκεί όπου παίζουν τα παιδιά μας. Χρειάζεται αυστηρούς και πραγματικούς ελέγχους, όχι έλεγχο «στα χαρτιά». Χρειάζεται ιατρική κάλυψη και πρωτόκολλα διάσωσης που να λειτουργούν παντού. Χρειάζεται ένα κράτος που προλαβαίνει την τραγωδία και δεν τρέχει πίσω της».

   «Δεν αξίζει να ασχολούμαστε με την πολιτική, αν δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη ζωή και την ασφάλεια των παιδιών μας», σημειώνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και εύχεται δύναμη στην οικογένεια του εφήβου. «Τους χρωστάμε κάτι παραπάνω».

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