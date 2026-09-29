Δημοσκόπηση Interview: Πρωτιά ΝΔ με 26,9%, «ντέρμπι» για την δεύτερη θέση – Η άποψη των πολιτών για τις προτάσεις των κομμάτων στη ΔΕΘ

Σταθερή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, άνοδο των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ και «ντέρμπι» για την δεύτερη θέση, καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Interview για την POLITIC.

Η πανελλαδική έρευνα διενεργήθηκε το διάστημα 23/9 έως 28/9 σε δείγμα 4/928 ατόμων, ηλικίας 17 ετών και άνω.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με ποσοστό 26,9%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με 14%, ενώ το ΠΑΣΟΚ κλείνει την ψαλίδα, συγκεντρώνοντας ποσοστό 12,7%. Η διαφορά μεταξύ ΕΛ.Α.Σ. και ΠΑΣΟΚ περιορίζεται στη 1,3 μονάδα, καθώς το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη ενισχύεται κατά 2,7 μονάδες σε σχέση με τον Αύγουστο.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,9%, το ΚΚΕ με 6%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4%, η Φωνή Λογικής με 3,5%, το ΜέΡΑ25 με 3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 2,7% και ο ΣΥΡΙΖΑ 2%. Χαμηλότερα βρίσκονται οι Δημοκράτες με 1,3%, η Νίκη με 0,6% και η Νέα Αριστερά με 0,3%. Το ποσοστό των αναποφάσιστων διαμορφώνεται στο 9,1%.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ συγκεντρώνει 29,6%, η ΕΛ.Α.Σ. 15,4% και το ΠΑΣΟΚ 14%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,6%, το ΚΚΕ με 6,6%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,4%, η Φωνή Λογικής με 3,9%, το ΜέΡΑ25 με 3,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3%.

Ποιους πολιτικούς αρχηγούς εμπιστεύονται περισσότερο για τη διακυβέρνηση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας με ποσοστό 30,9%, ενώ στη δεύτερη θέση έρχεται η απάντηση «κανένας» με 18,9%.

Ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στην τρίτη θέση με 15,7%, εμφανίζοντας προσωπική επίδοση υψηλότερη κατά 1,7 μονάδες από το 14% της ΕΛ.Α.Σ. στην πρόθεση ψήφου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολουθεί με 10,1%.

Πιο χαμηλά βρίσκονται ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5,2%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4,6%, η Μαρία Καρυστιανού με 3,7%, ο Γιάνης Βαρουφάκης με 3,4%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2,5% και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 2,3%.

Το κριτήριο της ψήφου στις επόμενες εκλογές

Στην ερώτηση με ποιο κριτήριο θα ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές, το 64% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα προσέλθει στις επόμενες εκλογές με κριτήριο ποιον θέλει να αναλάβει, ενώ το 25% θα ψηφίσει με κριτήριο ποιον θέλει να φύγει. Το 11% απαντά «άλλο».

Μόνο η πρόταση ΠΑΣΟΚ περνά το «τεστ ρεαλισμού»

Στο «τεστ ρεαλισμού» των πολιτών μπαίνουν οι προτάσεις που προκάλεσαν τη μεγαλύτερη συζήτηση στη φετινή ΔΕΘ. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη αποδοχή, καθώς το 57% τη θεωρεί μέτρο που μπορεί να εφαρμοστεί, έναντι 39% που τη χαρακτηρίζει επικοινωνιακό σύνθημα.

Αντίθετα, ο αποταμιευτικός «κουμπαράς για τη νέα γενιά» κρίνεται εφαρμόσιμος από το 34% και επικοινωνιακό σύνθημα από το 63%, ενώ η πρόταση για ετήσια «πατριωτική εισφορά» 1% στη μεγάλη περιουσία συγκεντρώνει ακόμη μεγαλύτερη επιφύλαξη, με το 27% να τη θεωρεί εφαρμόσιμη και το 70% επικοινωνιακό σύνθημα.

Προσωπικό πολιτικό όφελος «βλέπει» το 67% πίσω από τις μετακινήσεις στελεχών

Ιδιαίτερα επιφυλακτικοί εμφανίζονται οι πολίτες απέναντι στις μετακινήσεις βουλευτών και στελεχών από κόμμα σε κόμμα, καθώς η πλειονότητα τις συνδέει περισσότερο με προσωπικές στρατηγικές παρά με πολιτικές συγκλίσεις.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, το 67% εκτιμά ότι αυτές γίνονται κυρίως για προσωπικό πολιτικό όφελος, ενώ ένα επιπλέον 27% θεωρεί ότι υποβαθμίζουν την αξιοπιστία της πολιτικής. Αντίθετα, μόλις το 3% πιστεύει ότι ενισχύουν τις συνεργασίες και άλλο 3% ότι δημιουργούν σύγχυση στους ψηφοφόρους.

Η «ιταλοποίηση της πολιτικής» διχάζει

Η προοπτική ενός κατακερματισμένου πολιτικού σκηνικού προκαλεί περισσότερη ανησυχία παρά προσδοκία για συναινέσεις.

Το 47% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι μια ενδεχόμενη «ιταλοποίηση της πολιτικής ζωής», με περισσότερα κόμματα και δυσκολότερο σχηματισμό σταθερών κυβερνήσεων, θα αποτελούσε κίνδυνο για την πολιτική σταθερότητα. Την ίδια στιγμή, ένα σημαντικό 40% βλέπει στο ίδιο ενδεχόμενο ευκαιρία για συνεργασίες