Κατερίνα Λιόλιου: «Μακάρι ο Θεός να με αξιώσει να κάνω παιδιά» – Τι απάντησε για το ενδεχόμενο ενός γάμου

Στο ενδεχόμενο ενός γάμου, στην επιθυμία της να αποκτήσει παιδιά, στην επικείμενη συνεργασία της με τον Σάκη Ρουβά, αλλά και στην Άννα Βίσση, αναφέρθηκε η Κατερίνα Λιόλιου σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA και τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο.

Όπως είπε η δημοφιλής τραγουδίστρια, ο γάμος δεν είναι στα άμεσά της σχέδια, αν και επιθυμεί να αποκτήσει παιδιά στο μέλλον όταν νιώσει έτοιμη.

«Προς το παρόν δεν είναι στα σχέδια ο γάμος, αλλά δεν αποκλείω κάτι. Δεν αποκλείω κάτι για το μέλλον. Αυτή τη στιγμή μας γεμίζουν άλλα πράγματα. Μου αρέσει να ζω το κάθε πράγμα που έρχεται στη ζωή μου όταν έρχεται», είπε.

«Μακάρι στο μέλλον να με αξιώσει ο Θεός να κάνω ένα παιδί ή δύο. Πιστεύω θα το νιώσω όταν έρθει η ώρα. Θα το αισθανθώ. Όταν αισθάνεσαι ότι θες να τα παρατήσεις, πρέπει να επιμείνεις. Και εκεί είναι και η έννοια του πρωταθλητισμού σε αυτό που κάνεις. Ότι όταν κάτι μοιάζει για όλο τον κόσμο υπερβολή, για σένα ξέρεις ότι είναι το σωστό», υπογράμμισε σχετικά με την επιθυμία της να γίνει μητέρα.

«Η χημεία με τον απόλυτο σταρ Σάκη Ρουβά είναι πολύ καλή»

Αναφερόμενη στην επικείμενη συνεργασία της με τον Σάκη Ρουβά στο «Έναστρον», μια σύμπραξη που προετοιμάζεται εδώ και μήνες, τόνισε πως «τα τελευταία τρία χρόνια ξεκίνησα να “κρατάω” μαγαζιά Θεσσαλονίκη και Αθήνα, αλλά φέτος θα κάνω μια μεγάλη συνεργασία στο “Έναστρον” με τον Σάκη Ρουβά. Έχω τρομερή ανυπομονησία για αυτό το σχήμα. Θα δείτε και θα ακούσετε πολύ ωραία πράγματα τα οποία το προετοιμάζουμε μήνες. Η χημεία με τον απόλυτο σταρ Σάκη Ρουβά είναι πολύ καλή και πιστεύω ότι θα δείτε κάτι πολύ ωραίο».

Εξήγησε στη συνέχεια ότι «ήταν μια σκέψη που και εγώ είχα και εκείνος ήθελε από ότι ξέρω, οπότε νομίζω ότι έγινε από κοινού και μας ένωσε. Κάναμε ένα ραντεβού έτσι και με τον επιχειρηματία του μαγαζιού και ήταν κάτι το οποίο από ότι αντιλήφθηκα, τουλάχιστον στη συνάντησή μας, ήταν κάτι που το θέλαμε και οι δύο πολύ».

«Έχω ένστικτο, δεν πάω με στρατηγική»

Η ίδια αποκάλυψε πως είναι αυθόρμητη στη σκηνή και επιδιώκει να συνδεθεί βαθιά με το κοινό.

«Δεν νομίζω ότι τα συναισθήματα έχουν να κάνουν με την ηλικία. Ίσα ίσα που στην εφηβεία εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου ότι ένα φλερτ ή ένα χωρισμό από ένα φλερτ μπορεί να το βίωνε πάρα πολύ δραματικά. Γιατί ένας έφηβος έχει και το δράμα έτσι μέσα του, θέλει να το ζήσει πολύ», είπε αρχικά.

«Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια επανάσταση, μια αντίδραση. Στα τραγούδια με εμπιστεύονται και είμαι και λίγο απρόβλεπτη. Δηλαδή στη συναυλία που είχα δώσει πέρσι τα Χριστούγεννα στη Λαμία δεν ήταν προγραμματισμένο να πω τον ‘Λογαριασμό’. Ήταν μια απόφαση της τελευταίας στιγμής. Κάποιες φορές έχω ένα ένστικτο ότι ήρθε η στιγμή και κι ας μη γίνει. Δηλαδή δεν πάω με στρατηγική», τόνισε η Κατερίνα Λιόλιου και πρόσθεσε ότι «κάποιες φορές είμαι αυθόρμητη. Δεν βγαίνει πάντα αυτό, αλλά το αισθάνομαι όταν έχω συνδεθεί με τον κόσμο. Νιώθω πότε οι άνθρωποι θέλουν να συνδεθούν μαζί μου και είμαστε κοντά. Αισθάνομαι πότε είναι η στιγμή να μοιραστώ κάτι και πότε δεν είναι».

Σχετικά με το ενδεχόμενο τα τραγούδια της να σταματήσουν να έχουν επιτυχία, απάντησε πως «δεν μπορείς να κάνεις κάποια συμφωνία με τον κόσμο και με το σύμπαν και με τον Θεό πως ότι κυκλοφορείς θα είναι πάντα 100% επίκαιρο και θα είναι πάντα 100% σωστό για τον κόσμο. Αλλά το έχω ήδη σκεφτεί και πιστεύω ότι υπάρχουν και κάποια τραγούδια, τα οποία είναι πιο βραδύκαυστα και ίσως να κάνουν πολύ περισσότερο καιρό να μιλήσουν στις καρδιές μας, όπως ένα τέτοιο τραγούδι ήταν και το ‘Νοικιάστηκε’ και μετά με διάφορα συγκυριακά γεγονότα ήρθε στην κορυφή».

«Η Άννα Βίσση είναι legend»

Η Κατερίνα Λιόλιου δεν έκρυψε τον θαυμασμό της για την Άννα Βίσση. «Όταν είδα τις πρώτες εικόνες πραγματικά ένιωσα δέος. Τι να πούμε για την Άννα Βίσση; Η Άννα Βίσση είναι legend. Πραγματικά, μας δείχνει σε όλους τους καλλιτέχνες ότι με την τεράστια δισκογραφία, με το πάθος της, με την πίστη της σε όλο αυτό που κάνει όλα αυτά τα χρόνια, μας έδειξε ότι δεν υπάρχει ταβάνι και ήταν πραγματικά ήταν κάτι ασύλληπτο πραγματικά. Και ποιος καλλιτέχνης δεν νιώθει μέσα του αυτή την ελπίδα ότι με χρόνια δουλειά, ταπεινότητα και πίστη σε αυτό που κάνει, ότι δεν θα ήθελε να δει τον εαυτό του να κάνει κάτι τόσο φανταστικό. Ήταν τρομερό. Είναι ο άνθρωπός μου», είπε για την Ελληνίδα σταρ.