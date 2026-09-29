Καταλήψεις στη Γαλλία: Μαθητής τραυματίστηκε στο πρόσωπο από εκτοξευτή βομβίδων αστυνομικού – Το βίντεο που προκάλεσε κύμα οργής

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Σε ένα εκρηκτικό σκηνικό γενικευμένης έντασης εξελίσσεται η μαθητική κινητοποίηση στη Γαλλία, καθώς οι διαμαρτυρίες για την υποβάθμιση της παιδείας σημαδεύτηκαν από σοβαρά επεισόδια, δεκάδες συλλήψεις, αλλά και τον βαρύ τραυματισμό ενός μαθητή στο πρόσωπο από εκτοξευτήρα βομβίδων της αστυνομίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στο επαγγελματικό λύκειο Château d’Épluches, στην περιοχή Saint-Ouen-l’Aumône του νομού Val-d’Oise.

Η Δευτέρα χαρακτηρίστηκε από εκτεταμένα επεισόδια σε ολόκληρη τη χώρα, με καταλήψεις να καταγράφονται σε 180 σχολεία.



Οι μαθητές διαμαρτύρονταν για τη συνεχή επιδείνωση των συνθηκών εκπαίδευσης. Κοντά σε αρκετά σχολικά συγκροτήματα σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια, με ρίψεις αντικειμένων, χρήση βεγγαλικών και πυρπολήσεις κάδων απορριμμάτων.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, οι αρχές προχώρησαν σε 164 συλλήψεις, ενώ συνολικά περίπου δέκα μαθητές τραυματίστηκαν.

Το βίντεο και οι έρευνες

Το περιστατικό στο Saint-Ouen-l’Aumône καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην αρχή του οπτικού υλικού, ένας αστυνομικός πυροβολεί με εκτοξευτήρα Cougar (όπλο που χρησιμοποιείται για την εκτόξευση βομβίδων καταστολής πλήθους) από απόσταση αναπνοής.



Ο μαθητής πέφτει προς τα πίσω καλύπτοντας το πρόσωπό του με τα χέρια, πριν τον βοηθήσουν να σηκωθεί άλλοι διαδηλωτές.

🇫🇷 FLASH – Un policier a TIRÉ une GRENADE LACRYMOGÈNE à BOUT PORTANT au visage d’un lycéen qui participait au blocus du lycée professionnel Château d’Épluches, à Saint-Ouen-l’Aumône, ce matin. (document AlertesInfos) pic.twitter.com/dBfcY2cPXM — AlertesInfos (@AlertesInfos) September 28, 2026



Σύμφωνα με την εισαγγελία του Pontoise, διακομίστηκε στο νοσοκομείο, έχοντας υποστεί πολλαπλά σπασίματα στα δόντια.

🚨🇫🇷 ALERTE INFO | Le témoignage du lycéen blessé à la bouche après avoir reçu une grenade lacrymogène tirée à bout portant lors du blocus d’un lycée à Saint-Ouen-l’Aumône. pic.twitter.com/iXUPeZjpRs — MED TV (@medtvoff) September 29, 2026

«Κατέρρευσε αμέσως. Είδαμε ότι το στόμα του έτρεχε αίμα», δήλωσε στην εφημερίδα Le Parisien ένας καθηγητής σε κατάσταση σοκ.

Για το συμβάν έχουν ήδη ανοίξει δύο ξεχωριστές έρευνες. Η πρώτη ανατέθηκε στην IGPN (Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Γαλλικής Αστυνομίας), όπως προβλέπεται πάντα όταν αστυνομικός κάνει χρήση εκτοξευτήρα. Η δεύτερη διενεργείται από το αστυνομικό τμήμα του Cergy και αφορά την άσκηση βίας κατά προσώπου που κατέχει θέση δημόσιας αρχής.

«Μιλάμε για παιδιά!»

Το περιστατικό καταδικάστηκε έντονα την Τρίτη από τη γενική γραμματέα του συνδικάτου CGT.

«Μιλάμε για παιδιά!» δήλωσε οργισμένη η γενική γραμματέας της CGT, Σοφί Μπινέ, την Τρίτη, καταγγέλλοντας την αστυνομική επέμβαση ενάντια στις καταλήψεις των λυκείων.

«Δεν λύνεις μια κινητοποίηση στέλνοντας την αστυνομία στα σχολεία. Αυτό πρέπει να σταματήσει αμέσως και τα δίκαια αιτήματά τους πρέπει να αντιμετωπιστούν επί της ουσίας», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV.

Όταν ρωτήθηκε για το περιστατικό που έγινε viral τη Δευτέρα στο Saint-Ouen-l’Aumône, η Μπινέ τη χαρακτήρισε «εξαιρετικά σοκαριστικό».

«Το αποκαλώ αυτό αστυνομική βία. Αυτά τα γεγονότα πρέπει να διερευνηθούν πλήρως και να επιβληθούν οι απαραίτητες κυρώσεις». «Το πρόβλημα δεν είναι τα μεμονωμένα περιστατικά, είναι οι εντολές που δίνονται στην αστυνομία», πρόσθεσε.

«Ο υπουργός Εσωτερικών έχει δώσει οδηγίες στην αστυνομία να εμποδίσει όλες τις καταλήψεις των λυκείων. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εάν οι μαθητές λυκείου θέλουν να κινητοποιηθούν, πρέπει να μπορούν να το κάνουν, και πρέπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις που θα τους επιτρέψουν να εκφράσουν τα αιτήματά τους».

«Δεν μπορούμε να τους διδάσκουμε για τη δημοκρατία στο σχολείο και μετά, όταν θέλουν να εκφραστούν σε μια δημοκρατία, να στέλνουμε την αστυνομία εναντίον τους», κατέληξε η Σοφί Μπινέ.

Νέος γύρος κινητοποιήσεων και απεργία στο Δημόσιο

Για σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, έχει προγραμματιστεί νέα σειρά μαθητικών κινητοποιήσεων.

Παράλληλα, εξοργισμένες από το νέο «πάγωμα» στους μισθούς τους, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του δημοσίου τομέα εξήγγειλαν απεργιακές κινητοποιήσεις, με στόχο να ασκήσουν πιέσεις στην κυβέρνηση Λεκορνί λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση του προϋπολογισμού για το 2027.

Στην περιοχή Alpes-Maritimes, η νομαρχία επιβεβαίωσε στο BFMTV ότι περίπου δέκα άτομα συνελήφθησαν το πρωί για ρίψη βεγγαλικών, πυρπόληση κάδων και βανδαλισμούς. Καταλήψεις σχολείων σημειώθηκαν σε Νίκαια, Γκρας, Μαντόν, Κάννες και Cagnes-sur-Mer.

EN DIRECT – Blocages des lycées: Des tensions en cours dans plusieurs villes, comme Lille, Lyon et Nice, avec des forces de l’ordre prises à partie – Des interpellations à Lille et dans les Alpes-Maritimes – VIDEO #blocage #lycées #tensions https://t.co/SH978NMw3I — Jean Marc Morandini (@morandiniblog) September 29, 2026



Στη Λιλ, τέσσερις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το πρωί κατά τη διάρκεια των προαναγγελθέντων καταλήψεων, με 12 συνολικά σχολεία της πόλης να επηρεάζονται από τις κινητοποιήσεις.

Σχετικά με την απεργία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (νηπιαγωγεία και δημοτικά), το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε μια αρχική εκτίμηση, για ποσοστό συμμετοχής 14%.

Ωστόσο, το ποσοστό αυτό απέχει αισθητά από τις προβλέψεις του συνδικάτου Snuipp, το οποίο υπολόγιζε ότι η συμμετοχή θα φτάσει το 40%, δηλαδή δύο στους πέντε δασκάλους.

«Η κινητοποίησή τους είναι αξιοπρεπής»

Ο δήμαρχος του Saint-Denis, Μπαλί Μπαγκαγιόκο, στέλεχος της «Ανυπότακτης Γαλλίας» (LFI), μετέβη για άλλη μια φορά στο λύκειο Paul-Éluard για να εκφράσει τη συμπαράστασή του στον αγώνα μαθητών και καθηγητών.

[INFO @europe1] Le maire de Saint-Denis, Bally Bagayoko, aperçu en train de manipuler une poubelle en feu lors du blocage du lycée Paul-Eluard à Saint-Denis. ⬇️ pic.twitter.com/4wTcj8flve — William Molinié (@WilliamMolinie) September 28, 2026



«Αυτή είναι μια νέα έκκληση προς τον Πρωθυπουργό, τον υπουργό Παιδείας και τον Περιφερειάρχη: χθες οι μαθητές τους απηύθυναν έκκληση να έρθουν να τους δουν. Χρειάζεται να έρθουν εδώ αντί να κάνουν βαρύγδουπες δηλώσει πίσω από τις κάμερες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

🇫🇷 FLASH – Le maire de Saint-Denis, Bally Bagayoko, est PORTÉ et OVATIONNÉ par des lycéens du lycée Paul Éluard, qui réclament davantage de moyens au gouvernement. (via @CLPRESSFR)pic.twitter.com/sTIE5pwdLk https://t.co/qBeez3t3Ss — AlertesInfos (@AlertesInfos) September 28, 2026



«Οι μαθητές έχουν πλήρη νομιμότητα. Η κινητοποίησή τους είναι αξιοπρεπής».

«Νιώθουμε την έλλειψη πόρων συνεχώς»

Στο Παρίσι, το λύκειο Hélène-Boucher καταλήφθηκε από τους μαθητές. Ο Μαξ, μαθητής του σχολείου, εξήγησε στο BFMTV τους λόγους της συμμετοχής του στις κινητοποιήσεις.

«Νιώθουμε την έλλειψη πόρων συνεχώς», ανέφερε.

Paris : Les lycées Hélène-Boucher et Maurice-Ravel sont bloqués par les étudiants depuis ce matin. pic.twitter.com/2PIJmVMSA8 — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) September 29, 2026



«Το νιώθουμε στις τάξεις μας, όπου αναλογεί ένας καθηγητής για 35 μαθητές, στην έλλειψη ψυχολόγων, στην έλλειψη προϋπολογισμού για τα θέατρα και τους ομίλους μας. Το νιώθουμε ακόμα και στο σώμα μας με τα κύματα καύσωνα και την υπερβολική ζέστη».

Οι μαθητές σχεδιάζουν να κρατήσουν κλειστό το σχολείο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σε περίπτωση που δεν το καταφέρουν, έχουν προγραμματίσει να μεταβούν στις 14:00 στην Place de la République, προκειμένου να ενωθούν με τη μεγάλη διαδήλωση των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα.