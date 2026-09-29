Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ θα υποδεχθεί τους «τιτάνες» της Τεχνητής Νοημοσύνης – Στο «μενού» η εποπτεία της AI και οι κίνδυνοι

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στον Λευκό Οίκο μεταφέρεται σήμερα η συζήτηση για το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, υποδέχονται τους επικεφαλής των κορυφαίων εταιρειών του κλάδου με επίκεντρο το ακανθώδες ζήτημα της εποπτείας.

Ποιοι ηγέτες της τεχνολογίας δίνουν το «παρών»

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ (Meta), ο Σούνταρ Πιτσάι (Google) και ο πρόεδρος της OpenAI, Γκρεγκ Μπρόκμαν θα βρίσκονται εκεί, σύμφωνα με το CNN, ενώ το Γαλλικό Πρακτορείο επιβεβαίωσε από πηγές που γνωρίζουν το θέμα την παρουσία του Ντάριο Αμοντέι (Anthropic) και του Τζένσεν Χουάνγκ (Nvidia).

Σύμφωνα με το Politico, στη συνάντηση θα παρευρεθεί και ο διευθύνων σύμβουλος της Palantir, Άλεξ Καρπ.

Ο Έλον Μασκ αναμένεται επίσης στην Ουάσινγκτον, όπου πρόκειται να συμμετάσχει επίσης σήμερα στα εγκαίνια ενός νέου ιστότοπου (america.gov) που συγκεντρώνει, με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης, τις διάφορες υπηρεσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου, εκτός του Μασκ στην εν λόγω εκδήλωση θα παραστούν ο Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Χουάνγκ.

Σημειώνεται πως ο Αμοντέι είχε δείπνησε ιδιωτικά με τον Τραμπ αργά το βράδυ της Κυριακής. Άλλα στελέχη, συμπεριλαμβανομένου του Σαμ Άλτμαν, του Χουάνγκ και του Πιτσάι, παρευρέθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο επίσημο δείπνο που παρατέθηκε προς τιμήν του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

Το ζήτημα της εποπτείας και οι πολιτικές ισορροπίες

Στο μενού της συνάντησης βρίσκεται κυρίως η εποπτεία, δήλωσε χθες, Δευτέρα, ο Μάικ Τζόνσον στον τηλεοπτικό σταθμό Fox Business, αν και ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει μέχρι τώρα επισήμως κάθε ιδέα για κανονιστικές ρυθμίσεις.

Αν και ο Τζόνσον δηλώνει αντίθετος στην επιβολή «αυστηρών ορίων» ή ενός «μορατόριουμ» στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, είναι θετικός σε «λίγη πλαισίωση» εκ μέρους του Κογκρέσου.

«Οφείλουμε να εμπλέξουμε (τους μεγάλους πρωταγωνιστές της τεχνητής νοημοσύνης) στη συζήτηση για το πώς θα πρέπει να μοιάζουν οι υποτιθέμενες προστασίες, επειδή είναι αυτοί που ξέρουν τα πιο πολλά» πάνω σ’ αυτή την τεχνολογία, δήλωσε ο επικεφαλής των ρεπουμπλικανών στην κάτω βουλή του αμερικανικού Κογκρέσου.

Ανησυχία των πολιτών και προεκλογική αντιπαράθεση

Η σειρά από περιστατικά που αναφέρθηκαν τους τελευταίους μήνες από τις OpenAI, Antropic, Google ή Meta έδωσε νέα τροφή στη συζήτηση για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης, σε σημείο να γίνει θέμα της προεκλογικής εκστρατείας ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση, που δημοσιοποιήθηκε από το CNN και πραγματοποιήθηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου, 82% των Αμερικανών δηλώνουν ανήσυχοι για το ρυθμό ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Politico, Reuters