Μαρινάκης: Η Ελλάδα μετετράπη από μια οικονομία για τα σκουπίδια, σε ανάπτυξη με διπλάσιους ρυθμούς

Σε μια περίοδο κατά την οποία η ακρίβεια, το ενεργειακό κόστος και οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών, η κυβέρνηση επιχειρεί να αναδείξει ως βασικές της προτεραιότητες τη στήριξη των νοικοκυριών, τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και την ενίσχυση της οικονομίας. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ενέργειας και καυσίμων, οι μόνιμες παρεμβάσεις κοινωνικής στήριξης, αλλά και οι ενεργειακές και αμυντικές πρωτοβουλίες της χώρας.

Παράλληλα, η κυβέρνηση επιχειρεί να απαντήσει στην κριτική της αντιπολίτευσης, παρουσιάζοντας το κυβερνητικό έργο ως αποτέλεσμα μιας πολιτικής που, όπως υποστηρίζει, συνδυάζει τη στήριξη των πολιτών με την αποφυγή δημοσιονομικού εκτροχιασμού.

Τις κυβερνητικές θέσεις για την οικονομία, την ακρίβεια, την ενέργεια, την κοινωνική πολιτική, αλλά και τις πολιτικές εξελίξεις, ανέπτυξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική συνέντευξή του στην «Πρωινή Ζώνη» του Action 24.

«Προφανώς και είναι σημαντικό για τον κόσμο το κάθε ευρώ που παίρνει, κάθε ανακούφιση που δίνει η κυβέρνηση από τους κόπους των πολιτών», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, επισημαίνοντας πως η αντιπολίτευση σκορπάει χρήματα χωρίς να λέει ότι αυτά προέρχονται από τον Έλληνα φορολογούμενο, ενώ η κυβέρνηση έχει βάλει ένα πλαίσιο που περιέχει στήριξη με κυριότερη στόχευση το πετρέλαιο θέρμανσης.

Επανέλαβε ότι τα μέτρα αυτά θα τα ακούσουμε στις 14 Οκτωβρίου, για να μπορεί το οικονομικό επιτελείο να έχει πλήρη εικόνα της κατάστασης μια μέρα πριν από την εκκίνηση διάθεσης.

Τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν ξεκινά φέτος τις παρεμβάσεις υπέρ των πολιτών στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά έχει διευρύνει την περίμετρο δικαιούχων, έχει επεκτείνει τη στήριξη και σε εκείνους που θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα, καυσόξυλα ή φυσικό αέριο, ενώ θα ανακοινωθούν μέτρα για το ντίζελ και για τη βενζίνη είμαστε εν αναμονή και των όποιων ευρωπαϊκών αποφάσεων.

«Όσο επικίνδυνη για το δημόσιο διάλογο και για να επιστρέψουμε ξανά στις μαύρες μέρες της χρεοκοπίας είναι η λογική της αντιπολίτευσης πως ό,τι και να δίνουμε εμείς είναι ψίχουλα -και λένε δώσ’ τε κι άλλα, δώσ’ τε περισσότερα- τόσο λάθος είναι και να λέμε ότι αυτά που κάνουμε εμείς δημιουργούν μία χώρα παράδεισο. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.

Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα μετετράπη από μία οικονομία «μαύρο πρόβατο», από μια οικονομία για τα σκουπίδια που ήταν 27η στην Ευρώπη σε ρυθμούς ανάπτυξης σε μία οικονομία που αναπτύσσεται με διπλάσιους ρυθμούς από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο κι έτσι έχει καταφέρει να διαχειριστεί μία περίοδο πολέμων και κρίσεων», τόνισε, αναφερόμενος στην οικονομική πορεία της χώρας και ασκώντας παράλληλα κριτική στη ρητορική της αντιπολίτευσης.

Όπως είπε, αν οι κρίσεις έβρισκαν την Ελλάδα στη δύσκολη κατάσταση που ήταν και ενδεχομένως εκτός Ευρώπης, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά.

«Θα κινηθούμε στο πλαίσιο που έχει περιγράψει ο πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση. Τα μέτρα θα ανακοινωθούν σε δύο φάσεις», είπε, απαντώντας σε ερώτηση ς για τα νέα μέτρα που αναμένεται να ανακοινωθούν.

« Ο Τσίπρας αύξησε τον ΦΠΑ»

Αναφέρθηκε ξεχωριστά και στα μόνιμα μέτρα στήριξης που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων από την κρίση στη Μέση Ανατολή, σε αντιδιαστολή με ό,τι είχε κάνει η κυβέρνηση Τσίπρα.

Υπογράμμισε επίσης ότι στη δύσκολη περίοδο που διερχόμαστε η Ελλάδα που ήταν μια διαλυμένη οικονομία έχει καταφέρει και έχει δώσει στους πολίτες χωρίς να εκτροχιάσει τα δημόσια οικονομικά, χρήματα τα οποία αντιστοιχούν στην τρίτη καλύτερη επίδοση -ως προς τα χρήματα που έχουν δοθεί- δηλαδή η Ελλάδα ως προς το ΑΕΠ της, είναι η τρίτη χώρα που έχει δώσει τα περισσότερα χρήματα για να στηριχθεί η κοινωνία σε αυτή την έκτακτη συνθήκη.

Αναγνώρισε ότι πράγματι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση με την ακρίβεια για όλες τις χώρες, γιατί όπως είπε ζούμε πρωτοφανείς καταστάσεις κρίσεων, πολέμων.

Εξήγησε ότι για την ακρίβεια στα τρόφιμα έχουν συντελεστεί δύο πολύ μεγάλες αλλαγές στη χώρα: από τη μια υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου κι έχουν επιβληθεί πρόστιμα άνω των 60 εκατ. ευρώ τα τελευταία χρόνια και το δεύτερο έχει να κάνει με τη «συμφωνία κυρίων» για τη συγκράτηση των τιμών που είχε μία συγκεκριμένη διάρκεια. «Ήδη έχει πει το υπουργείο Ανάπτυξης ότι μετά τον Οκτώβριο για πάνω από 387 ετικέτες οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων έχουν δεχθεί να μπουν στην επόμενη φάση της πρωτοβουλίας, τους επόμενους δύο μήνες», ανέφερε.

Υπογράμμισε ότι ζούμε σε μια πρωτοφανή περίοδο ακρίβειας σε παγκόσμιο επίπεδο και στόχος είναι «να μειώσουμε όσο γίνεται τις συνέπειες και να δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε, όσα παραπάνω έχουμε μαζέψει χωρίς να έχουμε αυξήσει φόρους, όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία και χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών της Ευρώπης», τόνισε.

Ερωτηθείς σχετικά με τις δηλώσεις στελεχών των ΝΔ, ο κ. Μαρινάκης τόνισε: «θέλω από τη θέση αυτή να προβάλλω το κυβερνητικό έργο που το υλοποιούν άνθρωποι που προσπαθούν να έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

Αναγνωρίζοντας ότι ο δημόσιος λόγος δεν είναι κάτι εύκολο, είπε ότι πράγματι το ύφος παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι και εκείνοι στους οποίους απευθύνεται περνούν κάποια προβλήματα, άλλοι περισσότερα κι άλλοι λιγότερα.

«Για μένα η μεγάλη εικόνα είναι ότι είμαστε μία κυβέρνηση η οποία σε μία πάρα πολύ δύσκολη περίοδο προσπαθεί να αλλάξει κατά 180 μοίρες μια πολιτική που ακολουθείτο στη Μεταπολίτευση.

«Η ΝΔ τηρεί τις υποσχέσεις της»

Η Ελλάδα ζούσε πάνω από τις δυνάμεις της, οι περισσότερες κυβερνήσεις από τη δεκαετία του ’80 έταζαν και έδιναν χρήματα από αυτά τα οποία θα στερούνταν τα επόμενα χρόνια, οι επόμενες γενιές και φθάσαμε στο μη παρέκει. Έχουμε καταφέρει χωρίς να λαϊκίζουμε, χωρίς να δίνουμε υποσχέσεις ή να δίνουμε λεφτά τα οποία θα στερηθούν οι επόμενες γενιές, να βελτιώνουμε σε συνθήκες κρίσεων την κατάσταση», υποστήριξε, περιγράφοντας τη γενικότερη πολιτική προσέγγιση της κυβέρνησης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση, επειδή είδε ότι υπήρχε ανάγκη, θεσμοθέτησε κάποια κοινωνικά επιδόματα με μόνιμα χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα το επίδομα μητρότητας ή την τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων και τη στήριξη των ενοικιαστών.

Υπογράμμισε ότι, παρά τα προβλήματα που παραμένουν, η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα με έμφαση στα χαμηλότερα εισοδήματα και κινείται με μόνιμες παρεμβάσεις, απορρίπτοντας τόσο την εικόνα μιας χώρας που «περνάει σούπερ» όσο και την ισοπεδωτική κριτική της αντιπολίτευσης.

Επικαλέστηκε στοιχεία της Eurostat για την ατομική κατανάλωση, την απασχόληση και την αγοραστική δύναμη, σημειώνοντας ότι χρειάζεται ισορροπία ανάμεσα στην αναγνώριση των προβλημάτων και στην αποφυγή υπερβολών, ενώ τόνισε ότι αυτά δεν λύνονται με «λεφτόδεντρα» και «μαθητευόμενους μάγους».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον Κάθετο Διάδρομο, στην παρουσία της Chevron και της ExxonMobil και στις ευρύτερες ενεργειακές πρωτοβουλίες, υποστηρίζοντας ότι ενισχύουν το ενεργειακό αποτύπωμα της Ελλάδας, δημιουργούν θέσεις εργασίας και αναβαθμίζουν τη γεωπολιτική της θέση.

Παράλληλα, συνέδεσε τις επενδύσεις και τις περίπου 600.000 νέες θέσεις εργασίας με τη μείωση φόρων, την ψηφιοποίηση του κράτους και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας.

Για τυχόν συμφέροντα άλλων χωρών που θα μπορούσαν να αντιτίθενται στον Κάθετο Διάδρομο, ανέφερε ότι δεν διαθέτει στοιχεία για να το υποστηρίξει, υπογραμμίζοντας πάντως ότι η κυβέρνηση δρα με γνώμονα το εθνικό συμφέρον.

Στο ενεργειακό μέτωπο αναφέρθηκε στην αύξηση της χρήσης των ΑΠΕ, στη διάσωση της ΔΕΗ και στις πρωτοβουλίες για την ευρωπαϊκή διασύνδεση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, ζητώντας παράλληλα από την Ευρώπη να λάβει έκτακτα μέτρα, καθώς, όπως είπε, «δεν ζούμε σε μια κανονική περίοδο», τόνισε.

Σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, υποστήριξε ότι η αποτελεσματικότητα και τα αποτελέσματα αποτελούν τον βασικό τρόπο με τον οποίο μπορεί να απευθυνθεί και σε ψηφοφόρους που βρίσκονται δεξιότερα του κόμματος.

Επικαλέστηκε τη θωράκιση των συνόρων, τη μείωση των μεταναστευτικών ροών και την αμυντική ενίσχυση της χώρας, με Rafale, Belharra, F-16 και F-35, αντιπαραβάλλοντας τις συγκεκριμένες πολιτικές με «θεωρίες και μεγαλοστομίες». Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν πρέπει να κατηγορούνται οι ψηφοφόροι που απομακρύνονται, αλλά η κυβέρνηση οφείλει να εξηγεί καλύτερα τις πολιτικές και τα αποτελέσματά της.

«Δε δέχομαι μύγα στο σπαθί μου για την εξωτερική πολιτική»

Αναφερόμενος στην κριτική περί «ενδοτικότητας» στην εξωτερική πολιτική, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε συμφωνίες με άλλες χώρες, σε αμυντική θωράκιση, σε ενεργειακές συμφωνίες και στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, υπερασπιζόμενος συνολικά το κυβερνητικό έργο.

Για το ΠΑΣΟΚ και τις δημοσκοπήσεις, είπε ότι δεν θεωρεί πως υπάρχει ακόμη ασφαλής τάση προς αξιολόγηση και επέκρινε την επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη να κινηθεί, κατά την άποψή του, σε ρητορική που προσεγγίζει τον λαϊκισμό.

Τέλος, διευκρίνισε ότι η αναφορά του σε πιθανή μετεκλογική συνεργασία αφορούσε ένα ΠΑΣΟΚ με τη «σοβαρότητα και τη θεσμικότητα» που, όπως είπε, είχε επί Φώφης Γεννηματά και Ευάγγελου Βενιζέλου, καταλήγοντας ότι οι σημερινές πολιτικές συνθήκες καθιστούν ακόμη πιο κεντρικό για τη Νέα Δημοκρατία τον στόχο της αυτοδυναμίας, με την τελική απόφαση να ανήκει στους πολίτες.