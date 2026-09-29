Θεσσαλονίκη: 28χρονη καθαρίστρια κατηγορείται ότι έκλεψε 50.000 ευρώ και λίρες από σπίτι στο Πανόραμα

Μια 28χρονη, υπήκοος Γεωργίας, που εργαζόταν ως καθαρίστρια σε σπίτι στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, συνελήφθη κατόπιν καταγγελίας για κλοπή 50.000 ευρώ και δύο χρυσών λιρών Αγγλίας. Παρότι σχηματίστηκε δικογραφία, η έρευνα στο σπίτι της δεν εντόπισε τα κλοπιμαία και η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη μιας 28χρονης καθαρίστριας προχώρησαν οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενη για την κλοπή 50.000 ευρώ και δύο χρυσών λιρών Αγγλίας από σπίτι στο Πανόραμα.
  • Η σύλληψη της 28χρονης, υπηκόου Γεωργίας, έγινε μετά από καταγγελία 51χρονης ιδιοκτήτριας του σπιτιού, η οποία διαπίστωσε την κλοπή το πρωί της Δευτέρας.
  • Έρευνα στο σπίτι της 28χρονης δεν εντόπισε τα κλοπιμαία, με την έρευνα των Αρχών για την υπόθεση να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη σύλληψη μιας 28χρονης, η οποία φέρεται να εργάζεται ως καθαρίστρια σε σπίτι στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, μετά από καταγγελία για την κλοπή 50.000 ευρώ και δύο χρυσών λιρών Αγγλίας.

Η καταγγελία της εργοδότριας και η σύλληψη της 28χρονης

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε 51χρονη ιδιοκτήτρια του σπιτιού, το πρωί της Δευτέρας (28/9) διαπίστωσε ότι από το σπίτι είχαν κάνει «φτερά» το χρηματικό ποσό και οι δύο λίρες, τις οποίες, όπως ανέφερε, είχε φυλάξει σε σημείο μέσα στο σπίτι.

Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν τη διερεύνηση της υπόθεσης προχώρησαν στη σύλληψη της 28χρονης, υπηκόου Γεωργίας, η οποία απασχολούνταν στην οικία ως εργαζόμενη καθαριότητας.

Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκε έρευνα και στο σπίτι της, παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής Αρχής. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν εντοπίστηκαν ούτε τα χρήματα ούτε οι δύο χρυσές λίρες.

Η έρευνα των Αρχών για τον εντοπισμό των χρημάτων και την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σε βάρος της 28χρονης σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

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