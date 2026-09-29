Eμπορικός πόλεμος ΗΠΑ – Καναδά: Σε ισχύ το νέο αμερικανικό εμπάργκο σε αλκοόλ και μοτοσικλέτες

Η εμπορική αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά εισέρχεται σε νέα φάση κλιμάκωσης, καθώς τίθεται σε ισχύ ένα αμερικανικό εμπάργκο σε συγκεκριμένα καναδικά προϊόντα, όπως αλκοολούχα ποτά, ορός γάλακτος και μοτοσικλέτες. Το μέτρο αυτό ακολουθεί την επιβολή πρόσθετων δασμών από τον Καναδά και συνοδεύεται από σκληρές δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

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Διεθνή Νέα

Καναδάς μοτοσικλέτες
Φωτογραφία: AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε νέα τροχιά κλιμάκωσης περνά η εμπορική αντιπαράθεση ΗΠΑ και Καναδά, καθώς τίθεται από σήμερα σε ισχύ η απαγόρευση εισαγωγής συγκεκριμένων καναδικών προϊόντων στο αμερικανικό έδαφος.
  • Το εμπάργκο αφορά όλα τα αλκοολούχα ποτά, τον ορό γάλακτος, καθώς και τις μοτοσικλέτες με κινητήρες άνω των 800 κυβικών εκατοστών.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Καναδά «μία από τις χειρότερες χώρες του κόσμου», κατηγορώντας τον για άδικη συμπεριφορά και εκμετάλλευση.

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Σε νέα τροχιά κλιμάκωσης περνά η εμπορική αντιπαράθεση ΗΠΑ και Καναδά, καθώς τίθεται από σήμερα σε ισχύ η απαγόρευση εισαγωγής συγκεκριμένων καναδικών προϊόντων στο αμερικανικό έδαφος.

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Ποια προϊόντα μπαίνουν στο «στόχαστρο»

Το εμπάργκο τέθηκε σε ισχύ σήμερα στις 00:01 (τοπική ώρα, 07:01 ώρα Ελλάδας) και αφορά όλα τα αλκοολούχα ποτά, τον ορό γάλακτος (ή πρωτεΐνη ορού γάλακτος), μια ιδιαίτερα δημοφιλή πρωτεΐνη που προέρχεται από την επεξεργασία του γάλακτος, αλλά και τις μοτοσικλέτες με κινητήρες άνω των 800 κυβικών εκατοστών που θα μπορούσαν να ανταγωνιστούν τις αμερικανικές Harley-Davidson.

Συγκεκριμένα, ο κατάλογος των καναδικών προϊόντων που απαγορεύονται βάσει των διακηρύξεων του Λευκού Οίκου περιλαμβάνει εξής:

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  • Μπύρα
  • Κρασί
  • Μηλίτης
  • Ουίσκι
  • Ρούμι
  • Τζιν
  • Βότκα
  • Μπράντι
  • Τεκίλα
  • Μοτοσικλέτες
  • Μελάσα
  • Ορός γάλακτος και προϊόντα ορού γάλακτος
  • Μη αλκοολούχα μπύρα

Ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει το μέτρο αυτό στις 8 Σεπτεμβρίου, αφού ο Καναδάς επέβαλε επιπλέον δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα σε απάντηση στους δασμούς που υιοθέτησε η Ουάσινγκτον εις βάρος καναδικών εισαγωγών.

«Είναι μια από τις χειρότερες χώρες

«Θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία μαζί μας. Μας παίρνουν τηλέφωνο συνεχώς. Το πρόβλημα είναι ότι συμπεριφέρθηκαν πολύ άδικα στις ΗΠΑ», κατήγγειλε χθες, Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο αναφερόμενος στον Καναδά.

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«Είναι μια από τις χειρότερες χώρες του κόσμου. Τα πάμε καλά με την Κίνα, τα πάμε καλά με τους ανθρώπους και καταλήγουμε σε καλές συμφωνίες. Όμως ο Καναδάς αποδείχθηκε πραγματικά πολύ δύσκολος στις διαπραγματεύσεις καθώς επιβάλλει στους αγρότες μας δασμούς ύψους 400% και περισσότερο. Μας εκμεταλλεύονται. Νιώθουν ότι τους χρωστάμε», πρόσθεσε.

Στις 8 Σεπτεμβρίου η αμερικανική κυβέρνηση είχε αυξήσει τους δασμούς που επιβάλλει σε μια σειρά καναδικών εισαγόμενων προϊόντων, μεταξύ των οποίων τα τυριά.

Το παρασκήνιο με τα αλκοολούχα ποτά και το μποϊκοτάζ

Για να αιτιολογήσει την απαγόρευση που επιβλήθηκε στα καναδικά εισαγόμενα αλκοολούχα ποτά ο Τραμπ αναφέρθηκε στο μποϊκοτάζ εις βάρος των αμερικανικών αλκοολούχων ποτών στον Καναδά.

Οι Καναδοί επέλεξαν αυτόν τον τρόπο για να διαμαρτυρηθούν για τους νέους αμερικανικούς δασμούς, αλλά και για τις παροτρύνσεις του Αμερικανού Προέδρου να γίνει η χώρα τους η 51η πολιτεία των ΗΠΑ.

Από πέρυσι τα αμερικανικά αλκοολούχα ποτά και τα κρασιά έχουν εξαφανιστεί από τα ράφια των περισσότερων καναδικών επαρχιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, CBC

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