Βελόπουλος στον Realfm 97,8: Η Ευρώπη έχει μία ημίτρελη συμπεριφορά στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας – Μπορούμε μόνοι μας να μειώσουμε τον ΕΦΚ

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Για την ενεργειακή κρίση και το πετρέλαιο μίλησε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή του στον Realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

«Υπάρχει έλλειμμα στην Ευρώπη. Έχουμε μια γερμανική Ευρώπη. Η Ευρώπη ποδηγετείται από τη Γερμανία» είπε αρχικά ο κ. Βελόπουλος και πρόσθεσε:

«Η Ευρώπη έχει μία ημίτρελη συμπεριφορά. Ο πόλεμος με τη Ρωσία, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στηρίζουμε την Ουκρανία, σε έναν πόλεμο που είναι χαμένος. Καταδικάσαμε το ότι επιτέθηκε η Ρωσία, αλλά τώρα μιλάμε για την επιβίωση της Ευρώπης».

Όπως είπε ο κ. Βελόπουλος, «η λογική της Γερμανίας είναι να πάμε σε ένα Δ’ Ράιχ, με εξοπλισμούς, εξοπλισμούς, εξοπλισμούς, εξοπλισμούς για να κερδίζει».

Σε άλλο σημείο τόνισε ότι «δεν υπάρχουν Ευρωπαίοι ηγέτες, το λέω με πόνο ψυχής. Ακόμη και στην Ελλάδα. Είχαμε Καραμανλή και Παπανδρέου, με τα όποια λάθη τους, αλλά είχαν διαφορετικό status».

Σχετικά με το εάν απαιτείται ευρωπαϊκή απόφαση για τη μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, ο κ. Βελόπουλος απάντησε ότι «μπορούμε μόνοι μας να τον μειώσουμε».