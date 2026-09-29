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Βελόπουλος στον Realfm 97,8: Η Ευρώπη έχει μία ημίτρελη συμπεριφορά στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας – Μπορούμε μόνοι μας να μειώσουμε τον ΕΦΚ

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε συνέντευξή του στον Realfm 97,8, εξέφρασε την άποψη ότι η Ευρώπη έχει μια "ημίτρελη συμπεριφορά" στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας, υποστηρίζοντας ότι "ποδηγετείται από τη Γερμανία" και ότι ο πόλεμος είναι χαμένος. Τόνισε επίσης ότι η Ελλάδα μπορεί να μειώσει μόνη της τον ΕΦΚ στα καύσιμα, χωρίς να απαιτείται ευρωπαϊκή απόφαση.

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Πολιτική

Κυριάκος Βελόπουλος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κυριάκος Βελόπουλος χαρακτήρισε «ημίτρελη» τη συμπεριφορά της Ευρώπης στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, διερωτώμενος γιατί στηρίζεται η Ουκρανία σε έναν «πόλεμο που είναι χαμένος».
  • Τόνισε ότι «η Ευρώπη ποδηγετείται από τη Γερμανία» και εξέφρασε με «πόνο ψυχής» την άποψη ότι «δεν υπάρχουν Ευρωπαίοι ηγέτες» σήμερα.
  • Σχετικά με τον ΕΦΚ στα καύσιμα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι «μπορούμε μόνοι μας να τον μειώσουμε» χωρίς να απαιτείται ευρωπαϊκή απόφαση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Για την ενεργειακή κρίση και το πετρέλαιο μίλησε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή του στον Realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

«Υπάρχει έλλειμμα στην Ευρώπη. Έχουμε μια γερμανική Ευρώπη. Η Ευρώπη ποδηγετείται από τη Γερμανία» είπε αρχικά ο κ. Βελόπουλος και πρόσθεσε:

«Η Ευρώπη έχει μία ημίτρελη συμπεριφορά. Ο πόλεμος με τη Ρωσία, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στηρίζουμε την Ουκρανία, σε έναν πόλεμο που είναι χαμένος. Καταδικάσαμε το ότι επιτέθηκε η Ρωσία, αλλά τώρα μιλάμε για την επιβίωση της Ευρώπης».

Όπως είπε ο κ. Βελόπουλος, «η λογική της Γερμανίας είναι να πάμε σε ένα Δ’ Ράιχ, με εξοπλισμούς, εξοπλισμούς, εξοπλισμούς, εξοπλισμούς για να κερδίζει».

Σε άλλο σημείο τόνισε ότι «δεν υπάρχουν Ευρωπαίοι ηγέτες, το λέω με πόνο ψυχής. Ακόμη και στην Ελλάδα. Είχαμε Καραμανλή και Παπανδρέου, με τα όποια λάθη τους, αλλά είχαν διαφορετικό status».

Σχετικά με το εάν απαιτείται ευρωπαϊκή απόφαση για τη μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, ο κ. Βελόπουλος απάντησε ότι «μπορούμε μόνοι μας να τον μειώσουμε».

 

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