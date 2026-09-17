Κλιμακώνει την πίεση στην ΕΕ ο Τραμπ με αφορμή τον Καναδά: «Ή θα επιβάλω δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με διακοπή των εμπορικών συναλλαγών ή επιβολή βαρύτατων δασμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελλών για καθεστώς «συνδεδεμένου μέλους» του Καναδά στην ΕΕ. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «γελοία» την πρόταση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και «φρικτό» εμπορικό εταίρο τον Καναδά, την ώρα που η Οτάβα επιδιώκει «μοναδική συμμαχία» με την ΕΕ.

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Διεθνή Νέα

Τραμπ, ΕΕ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με διακοπή των εμπορικών συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελλών να αποκτήσει ο Καναδάς καθεστώς «συνδεδεμένου μέλους» της ΕΕ.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «γελοία» την πρόταση και προειδοποίησε ότι «θα επιβάλει βαρύτατους τελωνειακούς δασμούς ή θα τερματίσει το εμπόριο με την Ευρώπη».
  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τον Καναδά «φρικτό» εμπορικό εταίρο, την ώρα που ο Καναδός πρωθυπουργός επιδιώκει να οικοδομήσει «μοναδική συμμαχία» με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με διακοπή των εμπορικών συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελλών να αποκτήσει ο Καναδάς καθεστώς «συνδεδεμένου μέλους» της ΕΕ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «γελοία» την πρόταση, την οποία παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να επιβάλει «βαρύτατους τελωνειακούς δασμούς» ή ακόμη και να τερματίσει το εμπόριο με την Ευρώπη.

«Αν το κάνουν, κι αν θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλω βαρύτατους τελωνειακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.

«Αν έχουν καλές προθέσεις, έξοχα. Αν έχουν κακές προθέσεις, θα επιβάλουμε βαρύτατους δασμούς», πρόσθεσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εμπορικών μέτρων απέναντι στην ΕΕ.

«Φρικτός» εμπορικός εταίρος

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξαπέλυσε παράλληλα επίθεση κατά του Καναδά, χαρακτηρίζοντάς τον «φρικτό» εμπορικό εταίρο.

Το καθεστώς του «συνδεδεμένου μέλους» δεν προβλέπεται από τις ισχύουσες ευρωπαϊκές συνθήκες, ενώ η πρόταση των Βρυξελλών εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης των σχέσεων ΕΕ–Καναδά.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι είχε δηλώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η Οτάβα επιδιώκει να οικοδομήσει «μοναδική συμμαχία» με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ώρα που οι εμπορικές σχέσεις Καναδά και ΗΠΑ παραμένουν τεταμένες.

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