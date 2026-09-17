Κλιμακώνει την πίεση στην ΕΕ ο Τραμπ με αφορμή τον Καναδά: «Ή θα επιβάλω δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο»

Με διακοπή των εμπορικών συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελλών να αποκτήσει ο Καναδάς καθεστώς «συνδεδεμένου μέλους» της ΕΕ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «γελοία» την πρόταση, την οποία παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να επιβάλει «βαρύτατους τελωνειακούς δασμούς» ή ακόμη και να τερματίσει το εμπόριο με την Ευρώπη.
🇺🇸🇪🇺 BREAKING: Trump threatens to put "very serious tariffs" on the EU if it approves Canada's bid to become its first associate member.
"If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe on many things."
This… pic.twitter.com/GNO8d2bvZo
— Coin Bureau (@coinbureau) September 17, 2026
«Αν το κάνουν, κι αν θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλω βαρύτατους τελωνειακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.
«Αν έχουν καλές προθέσεις, έξοχα. Αν έχουν κακές προθέσεις, θα επιβάλουμε βαρύτατους δασμούς», πρόσθεσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εμπορικών μέτρων απέναντι στην ΕΕ.
Trump on Canada:
If Europe does add Canada with a bad intention, we will put very heavy tariffs on Europe.
If they do it with good intentions, it’s fine. pic.twitter.com/ZqdYwNxHxU
— Clash Report (@clashreport) September 16, 2026
«Φρικτός» εμπορικός εταίρος
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξαπέλυσε παράλληλα επίθεση κατά του Καναδά, χαρακτηρίζοντάς τον «φρικτό» εμπορικό εταίρο.
Το καθεστώς του «συνδεδεμένου μέλους» δεν προβλέπεται από τις ισχύουσες ευρωπαϊκές συνθήκες, ενώ η πρόταση των Βρυξελλών εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης των σχέσεων ΕΕ–Καναδά.
Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι είχε δηλώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η Οτάβα επιδιώκει να οικοδομήσει «μοναδική συμμαχία» με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ώρα που οι εμπορικές σχέσεις Καναδά και ΗΠΑ παραμένουν τεταμένες.