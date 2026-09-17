Τραμπ: Κατηγορεί τη Fed ότι αύξησε τα επιτόκια για πολιτικούς λόγους – «Εχθρικό» το διοικητικό συμβούλιο

Για πολιτικούς λόγους υποστήριξε ότι αυξάνει τα επιτόκια η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας «εχθρικό» το διοικητικό της συμβούλιο, χωρίς ωστόσο να στρέψει τα πυρά του προσωπικά κατά του προέδρου της, Κέβιν Γουόρς, τον οποίο ο ίδιος διόρισε νωρίτερα φέτος.
«Ο Κέβιν Γουόρς είναι άνθρωπος ακέραιος, αλλά όση κι αν είναι η ποιότητα της δουλειάς του, είναι αναγκασμένος να αντιμετωπίσει το εχθρικό διοικητικό συμβούλιο», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.
Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι η Fed «αυξάνει τα επιτόκια για να βλάψει όσο περισσότερο γίνεται τον Τραμπ», προσθέτοντας: «Τα αυξάνει για πολιτικούς λόγους».
PRESIDENT TRUMP SAYS HE TOLD FED CHAIR KEVIN WARSH TO "VOTE WITH THE BOARD" ON TODAY'S RATE HIKE BECAUSE "IT'S NOT GOING TO MATTER" 🇺🇸
Asked if he still has confidence in Warsh, Trump said yes, then went after the rest of the Fed.
"He's got a very tough board. He's got a board… pic.twitter.com/VdLmgxTjzZ
— WOLF (@WOLF_Financial) September 17, 2026
«Ατυχής» η απόφαση της Fed
Νωρίτερα, η Fed αποφάσισε να αυξήσει κατά 25 μονάδες βάσης το βασικό επιτόκιό της, στο εύρος του 3,75%-4%, για πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2023, επικαλούμενη τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις.
Η απόφαση, που ήταν ομόφωνη και είχε προεξοφληθεί από τις αγορές, στηρίχθηκε και από τον νέο πρόεδρο της Fed, Κέβιν Γουόρς, τον οποίο είχε επιλέξει ο Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε «ατυχή» την απόφαση και επανέλαβε την έκκλησή του για χαμηλότερα επιτόκια.