Ιταλία: Πέθανε σε ηλικία 112 ετών ο γηραιότερος άνδρας στην Ευρώπη

Ο Βιταντόνιο Λοβάλο, ο οποίος κατείχε τον τίτλο του γηραιότερου άνδρα στην Ευρώπη, απεβίωσε σε ηλικία 112 ετών στο Αβιλιάνο της νότιας Ιταλίας. Μετά τον θάνατό του, τον τίτλο κατέχει πλέον ο Πορτογάλος Ζοακίμ Βαρέλα, ενώ η Βρετανίδα Έθελ Κέιτεραμ παραμένει ο γηραιότερος άνθρωπος στην Ευρώπη και στον κόσμο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε ηλικία 112 ετών έφυγε από τη ζωή ο Βιταντόνιο Λοβάλο, ο οποίος κατείχε τον τίτλο του γηραιότερου άνδρα στην Ευρώπη.
  • Γνωστός με το προσωνύμιο «Τζιτόν», ο Λοβάλο γεννήθηκε το 1914, επέζησε της αιχμαλωσίας των Ναζί και συνέχιζε να φροντίζει το αμπέλι του ακόμη και μετά τα 100.
  • Τον τίτλο του γηραιότερου άνδρα στην Ευρώπη κατέχει πλέον ο 111χρονος Ζοακίμ Βαρέλα από την Πορτογαλία, ενώ η 117χρονη Βρετανίδα Έθελ Κέιτεραμ παραμένει η γηραιότερη άνθρωπος στον κόσμο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε ηλικία 112 ετών έφυγε από τη ζωή ο Βιταντόνιο Λοβάλο, ο οποίος κατείχε τον τίτλο του γηραιότερου άνδρα στην Ευρώπη, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος του Αβιλιάνο, στην περιφέρεια Μπασιλικάτα της νότιας Ιταλίας.

Γνωστός με το προσωνύμιο «Τζιτόν», ο Λοβάλο γεννήθηκε στο Αβιλιάνο στις 25 Μαρτίου 1914, λίγους μήνες πριν από το ξέσπασμα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ακόμη και μετά τη συμπλήρωση των 100 ετών, συνέχιζε να φροντίζει ο ίδιος το αμπέλι του.

«Το Αβιλιάνο έχασε ένα κομμάτι της ιστορίας του. Ο Τζιτόν ήταν ένας από εμάς», έγραψε στο Facebook ο δήμαρχος Τζουζέπε Μέκα.

Ο Λοβάλο παντρεύτηκε το 1936 και απέκτησε τέσσερα παιδιά. Η σύζυγός του πέθανε το 2015, σε ηλικία 98 ετών.

Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου αιχμαλωτίστηκε από τους Ναζί και κρατήθηκε σε στρατόπεδο από το 1943 έως το 1945.

Μετά τον θάνατό του, σύμφωνα με τα στοιχεία του Gerontology Research Group (GRG), τον τίτλο του γηραιότερου άνδρα στην Ευρώπη κατέχει πλέον ο Ζοακίμ Βαρέλα από την Πορτογαλία, ο οποίος έκλεισε τα 111 τον Ιούνιο.

Στην κατάταξη των γηραιότερων ανθρώπων στην Ευρώπη, ο Βαρέλα βρίσκεται στην 32η θέση, πίσω από 31 γυναίκες.

Η γηραιότερη άνθρωπος στην Ευρώπη και στον κόσμο, σύμφωνα με την GRG, είναι η Βρετανίδα Έθελ Κέιτεραμ, γεννημένη στις 21 Αυγούστου 1909, η οποία είναι 117 ετών.

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