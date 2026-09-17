Axios: Συνάντηση Τραμπ με ηγέτες του Κόλπου στη Νέα Υόρκη – Στο επίκεντρο η επόμενη ημέρα του πολέμου

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με ηγέτες χωρών του Κόλπου στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σκοπός της συνάντησης είναι η συζήτηση των επόμενων βημάτων και της στρατηγικής που θα ακολουθηθεί μετά τον πόλεμο με το Ιράν, με βάση αμερικανικές προτάσεις, σύμφωνα με το Axios.

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Axios
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την Τρίτη αναμένεται να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ηγέτες χωρών του Κόλπου.
  • Η συνάντηση έχει ως στόχο να συζητήσουν τα επόμενα βήματα μετά τον πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με το Axios.
  • Στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν οι αμερικανικές προτάσεις για τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί μετά το τέλος των εχθροπραξιών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την Τρίτη αναμένεται να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ηγέτες χωρών του Κόλπου, προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα μετά τον πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με το Axios, το οποίο επικαλείται πηγές.

Στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν οι αμερικανικές προτάσεις για τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί μετά το τέλος των εχθροπραξιών.

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