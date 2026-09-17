Axios: Συνάντηση Τραμπ με ηγέτες του Κόλπου στη Νέα Υόρκη – Στο επίκεντρο η επόμενη ημέρα του πολέμου

Την Τρίτη αναμένεται να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ηγέτες χωρών του Κόλπου, προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα μετά τον πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με το Axios, το οποίο επικαλείται πηγές.

Στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν οι αμερικανικές προτάσεις για τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί μετά το τέλος των εχθροπραξιών.