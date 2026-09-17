Κίεβο: Μπαράζ ισχυρών εκρήξεων μετά τον συναγερμό για ρωσική πυραυλική επίθεση

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Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, λίγο αφότου οι ουκρανικές στρατιωτικές αρχές κήρυξαν συναγερμό για απειλή ρωσικής επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στην πόλη ανέφερε ότι άκουσε περίπου δέκα ισχυρές εκρήξεις.

Λίγο πριν τις εκρήξεις, η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου είχε κηρύξει «κόκκινο συναγερμό», καλώντας τους κατοίκους να σπεύσουν στα καταφύγια εξαιτίας της «απειλής πυραυλικών πληγμάτων».

Νωρίτερα, πολυώροφο κτήριο κατοικιών στην Οδησσό έγινε στόχος ρωσικής επίθεσης τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, σύμφωνα με τον επικεφαλής της διοίκησης της πόλης, Σεργκίι Λισάκ.