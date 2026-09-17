Ασπρόπυργος: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Σοφό

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Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 20:30, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να κινητοποιούνται άμεσα για την κατάσβεσή της.

Στο σημείο επιχειρούσαν 25 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα.

Στην επιχείρηση συνέδραμε και ο Δήμος Ασπροπύργου με υδροφόρες.