Ασπρόπυργος: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Σοφό

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου τέθηκε υπό μερικό έλεγχο. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, μεταξύ των οποίων 25 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Ασπροπύργου.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Φωτιά στον Ασπρόπυργο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου.
  • Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 20:30, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να κινητοποιούνται άμεσα για την κατάσβεσή της.
  • Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 25 πυροσβέστες, οκτώ οχήματα, καθώς και ο Δήμος Ασπροπύργου με υδροφόρες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 20:30, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να κινητοποιούνται άμεσα για την κατάσβεσή της.

Στο σημείο επιχειρούσαν 25 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα.

Στην επιχείρηση συνέδραμε και ο Δήμος Ασπροπύργου με υδροφόρες.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ